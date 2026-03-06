Hatalmas a harc a Bajnokok Ligája-szereplésért az angol Premier League-ben. Nagy valószínűséggel idén nemcsak a negyedik, hanem az ötödik hely is BL indulást jelenthet, azonban a Liverpool csak a hatodik helyen áll a bajnokságban, holtversenyben az ötödik Chelsea-vel, és három ponttal lemaradva a harmadik és negyedik helyen álló Manchester United és Aston Villa mögött.

Sokba kerülhet a váratlan kudarc a Liverpoolnak

A Liverpool kedden meglepetésre 2-1-s vereséget szenvedett a Wolverhampton otthonában, ezzel a vörösök visszacsúsztak a hatodik helyre a tabellán.

A mérkőzés után a csapatkapitány, Virgil van Dijk is hangsúlyozta, mennyire fontos a BL-szereplés elérése.

„Nagyon nagy a tét. Vagy elérjük, és akkor megérdemeljük, vagy nem érjük el, és akkor nem érdemeljük meg. Ha valaki a Liverpoolban játszik, ez mindig így volt. Rajtunk múlik – a szurkolóinkkal együtt –, hogy megszerezzük azokat az eredményeket, amelyek a Bajnokok Ligája-induláshoz kellenek”

– fogalmazott Van Dijk.

A tét talán nagyobb, mint valaha

A BBC elemzése szerint azonban nemcsak sportszakmai, hanem komoly pénzügyi következményei is lehetnek annak, ha a csapat lemarad a legrangosabb európai kupasorozatról. A cikkben megszólaló futballpénzügyi szakértő, Kieran Maguire arra figyelmeztetett: a Bajnokok Ligája hiánya összességében akár 120 millió fontos bevételkiesést is okozhat a klubnak.

„Ez a meccsnapi bevételekre is hatással van, de a közvetítési díjakra is. Emellett a kereskedelmi bevételek is csökkenhetnek, mivel a vezető szponzorok szerződéseiben különböző bónuszok szerepelnek”

– hangsúlyozta.

A legrosszabb forgatókönyv

A szakértő szerint a legpesszimistább számítások alapján mindez „nagyjából 120 millió fontjába kerülhet a Liverpoolnak”. Ugyanakkor hozzátette, hogy a klub pénzügyi működése stabil, ezért egyetlen idény a Bajnokok Ligáján kívül nem feltétlenül jelentene komoly megrázkódtatást.

Arra a kérdésre, hogy problémát okozhat-e a pénzügyi szabályok betartása, így felelt: „Az egyszerű válasz: nem.” Majd hozzátette: „Nagyon alaposak a pénzügyi elemzéseikben.”

A BBC által ismertetett adatok szerint az UEFA pénzügyi jelentése alapján a Liverpool a 2024–25-ös idényben 98,1 millió eurót (85,3 millió fontot) keresett a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntőig jutással. Ezzel szemben egy évvel korábban az Európa-ligában a negyeddöntőig tartó szereplés mindössze 26,8 millió eurót (23,3 millió fontot) hozott a klubnak.

Jelentős bevételek a nemzetközi kupákból

Összehasonlításképpen a Tottenham Hotspur az Európa-liga megnyeréséért 41,4 millió eurót (36 millió fontot) kapott, míg a Chelsea a Konferencia-ligában 21,8 millió eurót (20 millió fontot) keresett.

A Liverpool a legutóbbi pénzügyi évben – 2025 májusáig – rekordbevételt jelentett: a klub 703 millió fontból gazdálkodott, és 8 millió fontos nyereséggel zárt. Eközben az előző nyáron több mint 400 millió fontot költött igazolásokra, többek között Florian Wirtz és Alexander Isak megszerzésére.

Maguire szerint azonban ezeket a kiadásokat hosszabb távon érdemes értékelni.

„Bár jelentős átigazolási költéseik voltak, ezeket hosszabb időtávon kell vizsgálni. Még így is jelentősen elmaradnak a két manchesteri klubtól, és különösen a Chelsea-től”

– húzta alá.

A pénzügyi háttér tehát stabilnak tűnik, ám a pályán elért eredmények továbbra is kulcsszerepet játszanak. A Bajnokok Ligája ugyanis nemcsak jelentős bevételi forrás, hanem presztízs szempontból is meghatározó az Anfielden, és a topjátékosok is szívesebben igazolnak a Mersey-partjára, ha a csapat a BL-ben szerepel.



