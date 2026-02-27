A Mersey-parti klub a 2024–2025-ös szezonban klubrekordot jelentő, 703 millió fontos (közel 302 milliárd forintos) bevételt könyvelt el.

Ez alapozta meg a Liverpool brutális nyári költekezését

Ez az összeg nem csupán egy szép szám a könyvekben: ennek az anyagi háttérnek is köszönhető, hogy a klub vezetősége a 2025-ös nyári átigazolási időszakban közel 500 millió fontot tudott mozgósítani új játékosokra. Magyarán: a pályán megszerzett 20. bajnoki cím a kasszában is aranyat ért.

Megugrottak a Liverpool bevételei

A bevételi oldalon látványos az előrelépés. A médiabevételek 60 millió fonttal, 204 millióról 264 millióra ugrottak fel, a meccsnapi bevételek további 14 millióval nőttek, míg a kereskedelmi szegmens 15 millió fontos pluszt termelt.

A siker ára ugyanakkor érzékelhető: a bérköltségek 42 millió fonttal, az adminisztratív kiadások pedig 57 millióval emelkedtek. Mindezek ellenére a klub mintegy nyolcmillió fontos adózás utáni nyereséggel zárt – ami stabil alapot teremt a további építkezéshez.

Mit tartogat a jövő Szoboszlaiéknak?

Mivel a Liverpool nagy valószínűséggel nem lesz bajnok a 2025/26-os idényben, így a vörösöknek leginkább a Bajnokkok Ligája-győzelemre kell fókuszálniuk, hogy pótolni tudják a bajnokságból kieső bevételeiket.



