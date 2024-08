Lisztes Krisztiánt továbbra is mellőzik Frankfurtban, egy magyar gól viszont született a Német Kupában

A Frankfurt magabiztosan jutott tovább.

Elkezdtődött a Német Kupa, amely sorozatban több magyar érdekeltségű csapatnak is szoríthatnak a hazai szurkolók. Az Eintracht Frankfurtnak és az Eintracht Braunschweignek is elkezdődött a szezon.





A Frankfurt bő keretében két magyar labdarúgó is megtalálható: az utánpótlás korosztályban pallérozódó Fenyő Noah, valamint a frissen érkező Lisztes Krisztián. Viszont a Braunschweig elleni keretbe egyikük sem került be. Lisztesnek mindössze 16 percnyi játék jutott az előszezonban is, így felvetődik a kérdés, hogy vajon valóban számolnak-e vele ebben a szezonban, hiszen egy kölcsönadás híre is felvetődött az utóbbi napokban.

Csereként viszont pályára lépett a nyáron a Braunschweighez szerződő Szabó Levente, aki mindössze 3 percnyi játék után betalált. Ez viszont már csak a szépségtapasznak bizonyult, hiszen a 88. percben már négy góllal ment a Frankfurt. A hármas sípszó után 4-1-es végeredménnyel zárult a találkozó.