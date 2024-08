Megkapta hivatalos mezszámát Lisztes Krisztián, de mégis búcsút inthet a Frankfurtnak

A túl nagy konkurencia miatt ideiglenesen távozhat.

Az egyik legnagyobb frankfurti lap, a Frankfurter Rundschau szerint az egyesület kölcsönadja Lisztes Krisztiánt a következő szezonban.

A Transfermarkt adatai alapján a hárommillió euróra taksált Lisztes Krisztánt a tavaly nyáron vette meg az Eintracht Frankfurt a Ferencvárosi TC csapatától. Az üzlet négy és fél millió euró ellenében jött létre, azonban az átigazolás végső összege akár több millió euróval is nőhetett. A német csapat a 2023/24-es szezonra kölcsönben visszaadta a kilencedik kerületi együttesnek a 19 esztendős támadót és csak idén nyáron csatlakozott Dino Toppmöller gárdájához.

Habár az előszezonban már bemutatkozhatott a a Frankfurtban Lisztes, a posztján lévő nagy konkurencia miatt a Frankfurter Rundschau szerint már erre a szezonra kölcsönadhatják egy másik ambíciózus klubnak. A korosztályos válogatottnak olyan posztriválisai vannak, mint a 2014-es világbajnokság mindent eldöntő gólját szerző Mario Götze vagy épp Can Uzun és Faresz Saibi, így igen korlátozott játklehetőséget kapna új klubjában.

A hír annak ellenére kapott szárnyra, hogy az Eintracht Frankfurt tegnap hivatalosan is bejelentette a 2024/25-ös szezonban a keret tagjainak mezszámát. Amint az alábbi ábrán is látható, Lisztes Krisztián az előszezonban is viselt 23-as számot kapja meg amennyiben mégis marad. Az FTC-ben a 76-os mezzel robbant be a köztudatba.