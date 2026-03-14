Így duplázott Lisztes Krisztián két perc alatt a Ferencvárosban

Lisztes Krisztián duplája is kellett ahhoz, hogy a Ferencváros II 3–0-ra nyerjen Dombóváron az NB III Dél-Nyugati csoportjának 20. fordulójában. Lisztes úgy néz ki, kezdi megtalálni régi önmagát. Mutatjuk a részleteket!

Lisztes a 9., majd a 10. percben is betalált, így villámgyorsan kétgólos előnyhöz juttatta a zöld-fehéreket. A második félidőben Lukács Leon állította be a 3–0-s végeredményt a még nyeretlen, három ponttal sereghajtó Dombóvár otthonában, így az FTC II megerősítette ötödik helyét a tabellán.

A nyáron a Frankfurttól kölcsönvett Lisztes legutóbb tavaly novemberben, az MTK elleni bajnokin lépett pályára a Ferencváros első csapatában. Az idényben eddig két tétmérkőzésen, összesen 34 percet kapott. Az FTC II-ben korábban a Paks II és az Érd ellen játszott.

Lisztes Krisztián formája és erőnléte folyamatosan javul, ezt jól mutatja, hogy tíz napja az első félidőben lecserélték az NB III-ban, ma viszont már végig tudta játszani a mérkőzést.

Forrás: fradi.hu

