Lisztest az első félidőben lecserélték az NB III-ban, mi lesz így Frankfurtban?

2023-ban robbant be a köztudatba ifj. Lisztes Krisztián, a korábbi kiváló labdarúgó Lisztes Krisztián fia, amikor Soroksárról felkerülve a Ferencváros felnőttcsapatában öt gólt szerzett mindössze kilenc élvonalbeli meccsen. A következő szezonra alapemberré vált a fiatal támadó a magyar bajnoknál, és nyolc góljával az egyik legeredményesebb játékosa lett a IX. kerületi csapatnak mindössze 18 évesen.

Topligás szerződést ért a kiváló szezon

Erre a teljesítményre a Bundesligából is felfigyeltek, és 2024 nyarán az Eintracht Frankfurt körülbelül hatmillió euróért megvásárolta az ifjabbik Lisztes játékjogát. A fiatal csillag a német klub második csapatához került első körben, ám folyamatos sérülésekkel bajlódott a támadó, így pedig csak három meccsen tudott pályára lépni Németországban.

Tavaly nyáron a Ferencváros kölcsönvette Lisztes Krisztiánt német csapatától abban a reményben, hogy a játékos újra feltudja magát építeni egy számára ismerős környezetben, ám a sérülések továbbra sem kerülték el a támadót. Ebben a szezonban mindössze egy bajnokin és egy Magyar Kupa találkozón lépett pályára Lisztes, legutóbb a november elsejei, MTK elleni bajnokin jutott szóhoz a frankfurti kölcsönjátékos.

Nem megfelelő hozzáállás?

Sok pletyka keringett arról, hogy nem megfelelő a mentalitása a fiatalabb Lisztesnek, erre pedig Kubatov Gábor és Marco Rossi nyilatkozatai is ráerősítettek a közelmúltban.

Lisztes a Ferencváros felnőttcsapatában pályára lépett januárban a Holstein Kiel elleni felkészülési mérkőzésen, a tavaszi szezont mégis a klub NB III-as csapatában kezdte meg, és a harmadosztály szezonrajtján sem jutott sok lehetőség a támadónak, mindössze 34 percet játszott kezdőként a Paks II ellen.

Hamar vége lehet a német karriernek

A német sajtóban pedig már arról kezdtek találgatni, amennyiben nem tudja felépítenie magát Lisztesnek a szezon második felében, úgy könnyen túladhat rajta a Frankfurt - szúrta ki a Blikk. A Frankfurter Neue Presser cikkében úgy fogalmaz, “Hosszú az út Frankfurtba, talán hosszú is egy olyan játékosnak, aki csiszolatlan gyémántként érkezett Németországba, és eddig több időt töltött az edzőteremben, mint a pályán”.

Lisztes Krisztiánnak 2029-ig szól a frankfurti szerződése, az idényt pedig a Ferencvárosnál tölti kölcsönben.

