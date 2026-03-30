A Chelsea ásza kimondta: nehéz lenne nemet mondani a Barcelonának

Marc Cucurella tudja, hogyan kerüljön a középpontba: a spanyol válogatott és a Chelsea balhátvédje ezúttal egy lehetséges Barcelona-átigazolás kapcsán tett sokatmondó kijelentést a válogatott Egyiptom elleni mérkőzése előtt, amelyet a barcelonai RCDE Stadiumban rendeznek.

A londoni klubnál szereplő futballista nem kerülte meg a kérdést, és elismerte: nehéz lenne nemet mondania egy esetleges katalán ajánlatra. „Nehéz lenne visszautasítani. Nem csak rólam van szó, a családomat is figyelembe kell vennem. Ha jön egy ajánlat, majd meglátjuk, milyen döntést hozunk” – fogalmazott, utalva arra, hogy bár konkrétumok egyelőre nincsenek, a visszatérés lehetősége egyáltalán nem közömbös számára.

A válogatott kapcsán is megszólalt, hiszen alig több mint két hónap van hátra a világbajnoki kerethirdetésig. Cucurella hangsúlyozta, hogy mindenki igyekszik a legjobb formáját hozni, hogy meggyőzze a szövetségi kapitányt, Luis de la Fuentet.

„Megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani, és nehéz helyzetbe hozni őt a döntésnél” – mondta.

A védő kitért az ellenfelek közötti különbségekre is, kiemelve, hogy minden mérkőzésnek ugyanolyan súlya van:

„Nem ugyanaz Szerbia és Argentína, de a tét ugyanaz. Mindig ott van a fejedben a kerethirdetés, és tudod, hogy ez az utolsó esélyed bizonyítani.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.