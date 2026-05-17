Barcelona–Real Betis: győzelemmel búcsúzott el a Camp Noutól Robert Lewandowski

A szezon befejeztével már biztosan távozó Robert Lewandowski utolsó mérkőzését játszotta a Barcelona színeiben, és tette mindezt a kezdőcsapat tagjaként. A Real Betis díszsorfallal köszöntötte a bajnok katalánokat a találkozót megelőzően.

Hamar nyomás alá helyezte ellenfelét a Barcelona, Raphinha révén a negyedik percben helyzetbe is került, de Álvaro Valles kitolta a lövését. A 18. percben egy kontratámadást fejezett be lövéssel a brazil szélső, egy szép csel után azonban Vallesen már nem tudott kifogni.

Bezzeg a 29. percben: a spanyol hálóőr elnézte Raphinha szabadrúgását, hiszen elindult a rövid felé, holott a kísérlet a hosszú oldalba csapódott. 1–0. Közel a szünethez, a 45. percben Fermín López került nagy helyzetbe, de a Betis kapusa valamelyest javította a hibáját, és védte a próbálkozást.

Csakhogy ami késett, nem múlott. A 62. minutumban magasan szerezte meg a játékszert Raphinha, aki egy remek befejezéssel megszerezte csapata és saját maga második találatát is. 2–0.

Igaz, hamar visszaállt az egygólos különbség, miután Iscóval szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül. A VAR-vizsgálat után helyben hagyta a játékvezető a pályán meghozott ítéletét, így maga a sértett lőtte be a tizenegyest. 2–1.

Antony majdnem tett róla a 73. percben, hogy valóban belerondítson a Betis a hazaiak ünneplésébe, de a tekerése éppen csak elsuhant a kapu mellett. Ehelyett a 74. minutumban Joao Cancelo vehette át üresen a labdát, majd a tizenhatos előteréből beköszönt. 3–1.

Tíz perc múlva az egész Camp Nou talpra ugrott. No, nem egy újabb gól miatt, hanem azért, mert Lewandowskit lecserélte Hansi Flick vezetőedző, így még egyszer utoljára megtapsolhatták őt a katalán szurkolók.

Végül egy győztes meccsen búcsúzhatott a lengyel center, a gránátvörös-kékek magabiztosan diadalmaskodtak.

