Yamal már nem játszik a szezonban

Flick pénteken, a Barcelona Getafe elleni bajnoki mérkőzése előtt tartott sajtótájékoztatóján erősítette meg a hírt, miszerint Yamal nem lesz bevethető a klub hátralévő hat mérkőzésén. A fiatal szélső a szerdai, Celta Vigo ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen szenvedett combizom-sérülést, amelyen a győztes tizenegyeset ő értékesítette, ezután kért orvosi segítséget, később le is kellett cserélni.

Bár Yamal kiesése hatalmas veszteség a katalán csapatnak, Flick gyorsan eloszlatta a kétségeket a szélső világbajnokságon való részvételével kapcsolatban. A német tréner hangsúlyozta, hogy a klub óvatosan kezeli a sérülést, különös tekintettel korára és a fontosságára mind klub, mind válogatott szinten.

Flick egy még erősebb visszatérésben bízik

Flick elmondása szerint optimista Yamal felépülésének időtartamát illetően. Megjegyezte, hogy Yamal máris a felépülésére koncentrál, és motivált, hogy nyáron az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában is képviselhesse Spanyolországot a világbajnokságon. A Barca vezetőedzője elárulta, nehéz helyzetet okozott a sérülés, ennek ellenére pozitívan látja a jövőt:

„Ez sem neki, sem nekünk nem könnyű. Meg kell oldanunk a helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy tanulni fog az első izomsérüléséből. Biztosan készen áll majd a világbajnokságra, és erősebben tér vissza.”

Flick elárulta, a sérülés utáni pillanatokban Yamal nem volt teljesen tisztában a probléma mértékével:

„Érezte, hogy valami nem stimmel a tizenegyes előtt, de nem volt komoly, ezért úgy döntöttünk, hogy ő fogja elvégezni. Ez volt az első izomsérülése, és nem könnyű értelmezni a jeleket. Tanulni fog belőle, nagyon fiatal még. Hagyott már ki meccseket ebben a szezonban, nélküle is tudtunk jó teljesítményt nyújtani.”

A Barcelona terve a kulcsjátékosa nélkül

Bár Flick elismerte, hogy Yamal a csapat támadásának középpontjává vált, ragaszkodik ahhoz, hogy a klub rendelkezik elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű játékossal, hogy bebiztosítsa a spanyol bajnoki címet. A Barcelona megnyugtató, 8 pontos előnnyel áll a tabella élén a Real Madrid előtt, egy mérkőzéssel kevesebbet lejátszva. Flick kiemelte, a szezon véghajrájában különösen fontos lesz a csapategység:

„Szükségünk van Lamine-ra, igen, de csapat vagyunk, és ha egy játékos hiányzik, össze kell tartanunk, és bele kell adnunk 100%-ot, vagy annál is többet a csapattársainkért”

A német vezetőedző nyilatkozatának zárásaként elmondta, rengeteget fejlődött Yamal a karrierje kezdete óta, és reméli, a világbajnokság lehet számára a következő mérföldkő:

„18 évesen nagyon jól teljesít, figyelembe véve azt a nyomást, ami rajta van. Azt hiszem, ezen a sajtótájékoztatón ez már a negyedik kérdés róla, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet tölt be. Érettebb lett, intelligens, és ezt minden héten bizonyítja. Teljesen normális, hogy most kicsit csalódott. Kívánok neki egy sikeres világbajnokságot, ahol a legjobb formáját hozhatja, ehhez az a legfontosabb, hogy teljes mértékben felépüljön.”

Forrás: GOAL

