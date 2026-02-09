Kubatov Gábor lenyugdíjasozta a Ferencváros kapusát + videó

A Ferencváros szurkolói a Panathinaikosz és a Nottingham Forest ellen is fantasztikusan védő Gróf Dávidot választották januárban a hónap játékosának. A 36 éves kapusnak az FTC elnöke, Kubatov Gábor adta át az iFOREX Europe Hónap Játékosa-díjat az Újpest elleni bajnoki mérkőzést megelőzően
A díjátadó során Kubatov Gábor egy vicces félmondatot is elejtett:
„Nem tudtam, hogy nyugdíjasoknak is adunk díjat."
Gróf értette a poént, jót mosolygott a klubelnök viccnek szánt szavain.
A díjátadóról maga Kubatov Gábor posztolt a közösségi oldalán:
Forrás: Fradi.hu
