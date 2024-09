Kubatov Gábor a Ferencvárosba vágyódó magyar játékosoknak üzent

Sejtelmes bejegyzést tett közzé a klubelnök.

A Ferencváros szeptember 17-én, kedden 18.00 órától tart szurkolói ankétot a Groupama Arénában, ahova csak az A-típusú szurkolói kártyával rendelkező szimpatizánsok léphetnek be. A rendezvényen Kubatov Gábor, az FTC elnöke válaszol majd a felmerülő kérdésekre, azonban már a tegnap folyamán is egy sejtelmes üzenetet ejtett el a magyar labdarúgóknak.



Varga Barnabás képével posztolt egy újabb bejegyzést a Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor. A kép feliratán az szerepel, hogy a "Fradiban a legjobbakat tárt karokkal várjuk!"

A bejegyzésbe pedig az alábbi szöveget írta a 2011 óta regnáló klubelnök:

Minden magyar játékos előtt nyitva a Fradi kapuja, de ha kényszerből léptetik be őket rajta, annak korántsem biztos, hogy siker a vége…

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója a napokban adott interjújában is kitért arra, hogy sokszor éri a klubot az a kritika, hogy kevés a magyar labdarúgó.

"[...] az elmúlt nyolc esztendőben a Ferencváros mindig adott játékosokat a magyar válogatottba, minden világeseményen és az odavezető úton is több – három, négy, öt – futballistánk részese volt a sikereknek. Szerintem ez olyan szám, aminél sokkal többet nem tud egy nemzetközi szinten is helytálló csapat felmutatni, különösen, hogy a játékosok, amint lehetőségük van rá, külföldre mennek - vélekedett a sportigazgató, majd a saját nevelésű labdarúgókra is kitért. - Legutóbb Lisztes Krisztián robbant be az NB I-be, sikerült felépítenünk őt, el is vitte az Eintracht Frankfurt. Most itt van Tóth Alex, benne is nagy potenciált látnak, és a mostani keretben rajta kívül is vannak saját nevelésű fiataljaink. Rengeteg erőfeszítést teszünk, hogy több magyar legyen a csapatban, de erőszakkal nem tudunk senkit a Népligetbe csábítani."

A Ferencváros honlapján található adatok alapján összesen 11 magyar van a jelenlegi keretben (4 kapus, 4 védő, 1 középpályás, 2 támadó).