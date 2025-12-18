Kubatov GáborPozsonyi Zita
Ferencváros: Kubatov Gábor elmondta a véleményét az Újpesthez hazatérő Dárdai Pálról

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szerint jót fog tenni a magyar focinak, hogy Dárdai Pál visszatér Magyarországra.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Dárdai Pál lesz az Újpest új sportigazgatója. A Herthától 28 év után távozó 49 éves szakembert csütörtök délután mutatják be a lila-fehérek, segítője Egressy Gábor lesz

Kubatov Gábor, a Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában elmondta, hogy a magyar labdarúgásnak is jót tesz, hogyha Dárdai Pál szerepet vállal a Megyeri úton:

„Pali az egyetlen olyan magyar edző, aki nemzetközi szinten, vezetőedzőként komoly szakmai tekintéllyel bír. Erős karakter, bátor, szókimondó ember, úgyhogy jót tenne a magyar labdarúgásnak a visszatérése” – hangsúlyozta a Fradi elnöke, hozzátéve, hogy a Ferencváros-Újpest versengésnek is jót tenne Dárdai érkezése.

„Nem tudnék vele együtt dolgozni, talán mindketten túl erős karakterek vagyunk egymáshoz. Keveset beszéltünk, viszont láttam a megnyilatkozásait, de hogy ért a futballhoz, abban egészen biztos vagyok” – húzta alá Kubatov.

