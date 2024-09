Közel a teltház Újpesten Horváth Krisztofer hazai bemutatkozásán!

Újpest FC vs DVTK

Izgatott a magyar válogatott támadó.

Izgatottan várja a hazai bemutatkozást a válogatott Horváth Krisztofer, akit augusztus végén vásárolt meg az Újpest FC az olasz Torino labdarúgócsapatától.

A 22 éves támadó az M4 Sportnak elmondta, az OTP Bank Ligában legutóbb tizedik lila-fehér klub már tavaly a bajnokság végén is megkereste, majd idén az átigazolási időszak végén kiderült, hogy ugyanúgy szeretné megszerezni őt.

Felidézte, jól indult a számára az újpesti időszak, mert győztes meccsen mutatkozott be korábbi csapata, a Kecskemét vendégeként, ahol adott egy gólpasszt meg egy kulcspasszt.

„Jól kezdtük a bajnokságot, nyilván lehetett volna min javítani, de amióta idejöttem, azt látom a csapaton, hogy mindenki fejlődni szeretne, és fejlődni is fogunk. Ha jó a teljesítmény, akkor a hangulat is jobb az öltözőben, most pedig nagyon jó. Ahogy hallottam, szombaton telt ház lehet a DVTK ellen, már nagyon izgulok a hazai bemutatkozás előtt” – fejtette ki a kétszeres válogatott futballista, aki nem jár messze az igazságtól, hiszen már csak néhány száz jegy kapható a szombati találkozóra.

Az Újpest hat forduló után ötvenszázalékos teljesítménnyel negyedik helyen áll a bajnokságban.

Ami a válogatottat illeti, a játékos közölte, bár nem lépett pályára, de nem volt jó élmény Németországban az 5–0-ra elvesztett Nemzetek Ligája-nyitány.

„Játékban sikerült itthon javítani a bosnyákok elleni 0-0 során, de a gól hiányzott. Októberben a hollandok ellen nyerni szeretnénk, de nem lesz egyszerű” – idézi Horváth Krisztofert az MTI.