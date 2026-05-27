Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

A Serie A-edző külön kérése lehet Mohamed Szalah leigazolása

A Juventus vezetőedzője, Luciano Spalletti szeretne ismét együtt dolgozni korábbi játékosával, miután korábban már mindketten az AS Roma sikereiért tevékenykedtek.

Az már korábban eldőlt, hogy Szalah elhagyja a Liverpoolt, majd a 2026-os világbajnokságot követően kiválasztja az új klubját. Spalletti szeretné, ha ez a Juventus lenne – tudta meg a La Repubblica.

A portál megjegyzi, az olasz vezetőedző abban bízik, hogy Allisson szintén várható érkezése meggyőzi az egyiptomi támadót arról, hogy az Öreg Hölgynél van a helye. Igaz, a Tuttosport szerint korántsem olyan biztos a brazil kapus leigazolása, akire a Vörösök szerződése lejártáig, azaz a következő idény végéig igényt tartanának. 

Csakhogy a hírek szerint itt nem álltak le a Zebrák: Gianluca Di Marzio sportújságíró értesülései alapján Andrew Robertsonért is ajánlatot tett a Juventus, noha a skót balhátvéd esetében jelen pillanatban a Tottenham Hotspur lehet a befutó. 

Mint ismert, a Juventus végül a bajnokság hajrájában csúszott le a Bajnokok Ligáját érő helyekről, és a hatodik helyen végzett, így az Európa-ligában szerepel majd a következő szezonban.

