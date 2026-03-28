Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Jürgen Klopp saját maga jelentette be csütörtökön, hogy a Liverpool nagyköveteként visszatér az Anfieldre, és ott lesz a Liverpool és Dortmund legendáinak összecsapásán.

A mérkőzés végül 2-2-s döntetlennel zárult, ám a lefújás után ennek ellenére sem maradhatott el Jürgen Klopp legendás „pumpálós" ünneplése, amitől a Liverpool szurkolói megörültek a lelátón.

Fabrizio Romano hivatalos X-oldalán osztotte meg Jürgen Klopp ünneplését:

A teljes mérkőzés:

