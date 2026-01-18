Mi folyik Londonban? Akár két Premier League-edzőt is kirúghatnak még ma!

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, a Tottenham Hotspur hazai pályán 2-1-s vereséget szenvedett a bennmaradásért küzdő West Ham United ellen. A Spurs szurkolói a hosszabbításban Thomas Frank vezetőedző menesztését követelték, és a lefújást követően hatalmas füttyszót és fújolást lehetett hallani a lelátókról – a dühös szimpatizánsok egyértelműen jelezték, hogy elegük van, a dán edzőnek mennie kell.

A BBC újságírója, Sami Mokbel információi szerint Thomas Frank alatt finoman szólva is inog a kispad, a vezetőedző elveszítette a klub támogatását, ugyanis a vezetőség az újabb kínos zakó után a menesztését fontolgatja. Mokbel hozzáteszi, hogy minimum egy klubvezető az elbocsátását fogja javasolni a mai megbeszélések során.

Sajtóhírek szerint a klub eredeti terve az volt, hogy megerősítik Franknak a keretet a januári átigazolási időszakban, azonban újabb vereség után már úgy látják, hogy a helyzet már visszafordíthatatlan.

A másik távozó Oliver Glasner lehet

A másik nagy távozó a Crystal Palace-szal tavaly FA-kupát és Angol Szuperkupát nyerő Oliver Glasner lehet, ugyanis a Sky Sports információi szerint Steve Parish klubelnök az osztrák vezetőedző szombati interjúja után a sikeredző menesztését fontolgatja.

Mi történt?

A londoni klub 2-1-s vereséget szenvedett a Sunderland otthonában szombat délután, Glasner pedig mérkőzés után pedig a kamerák előtt állt bele a klub vezetésébe.

Az osztrák edző azzal indokolta a vereséget, hogy szó szerint elfogytak, mindössze 12-13 felnőtt játékosa maradt, a kispadra csak akadémistákat tudott leültetni. Az 51 éves szakember ezután a klubba is beleszállt, szerinte nem normális, hogy ha ennyire vékony a keret, akkor egy nappal a mérkőzés előtt eladják a csapatkapitányukat.

Mint ismert a Crystal Palace pénteken megegyezett a Manchester Cityvel, így a londoniak csapatkapitánya, Marc Guéhi Manchesterben folytatja a pályafutását.

Glasner elmondása szerint nem ez az első eset, hogy a klub cserbenhagyja, a Palace a nyáron

Eberechi Ezét is ugyanúgy egy nappal a Konferencialiga mérkőzés előtt adta el az Arsenalnak. Az osztrák edző elmondása szerint ilyet korábban 30 éves pályafutása alatt nem tapasztalt, most pedig féléven belül kétszer is megtörtént, hogy a meccset megelőző nap tolnak ki vele.

Az 51 éves tréner arra is kitért, hogy a játékosai mindent beleadtak, de mivel szűk a keret, így a hatalmas sorozatterhelés miatt – a Palace a bajnokságon és a hazai kupasorozatokon kívül a Konferencialigában is vitézkedik – a labdarúgói a 50-60 percben elfogytak, és nem tudott kit behozni a padról. Kiemelte, hogy van olyan játékosa, aki már most januárban a 35. mérkőzését játszotta az idény során.



Glasnert kirúghatják



Arra a kérdésre, hogy a klub problémái miatt elhagyja-e a csapatot a szezon vége előtt, Glasner így válaszolt:

„A Crystal Palace-nak nincs gondja azzal, hogy így fejezze be a szezont – Oliver Glasnerrel, egy másik edzővel, nem tudom, nem érdekel.”

Glasner a héten azt is megerősítette, hogy nem hosszabbítja meg júniusban lejáró szerződését, mivel új kihívásokra vágyik, így az idény végén távozik a kispadról.

Glasner terveit Steve Parish könnyen átírhatja, ugyanis a klubelnököt megdöbbentették és felháborították a vezetőedző szavai, angol források szerint nem kizárt, hogy azonnali hatállyal meneszti az osztrák trénert.



