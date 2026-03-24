Kimmich figyelmeztetett: Németország ezért bukhat el ismét a világbajnokságon

A négyszeres világbajnok Nationalelf az előző két világbajnokságon már a csoportkörben kiesett, a futballtörténelem első 48 csapatos világbajnokságán pedig a debütáló Curacaóval, valamint Elefántcsontparttal és Ecuadorral küzd majd a 32 közé jutásért.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő idei vb június 11-én rajtol és július 19-ig tart. A német válogatott pénteken Svájc vendégeként lép pályára, majd három nappal később Stuttgartban Ghána ellen játszik felkészülési mérkőzést – ezek lesznek az utolsó találkozók a vb-keret kihirdetése előtt.

„Végső soron az számít, hogy mit mutatunk a pályán, hiszen még a világ legjobb keretével rendelkező csapat számára sem garantált, hogy trófeákat nyer"

– nyilatkozta Joshua Kimmich a német válogatott keddi sajtótájékoztatóján.

„A 2018-as vb-n talán a világ legjobb kerete a miénk volt, és tudjuk, mire jutottunk. Ennek megfelelően nem az a fontos, hogy mennyire erős a keret, hanem az, hogy a miénk legyen a legjobb csapat."

– hangsúlyozta.

A 87-szeres válogatott játékos hangsúlyozta: a németek nem tartoznak a torna legnagyobb esélyesei közé, ugyanakkor minden futballistának a maximumot kell nyújtania, hogy fejlődjenek, és akkor legyenek a legjobbak, amikor igazán számít.

A közelgő két felkészülési meccsről a Bayern München 31 éves középpályása – aki a válogatottban jobbhátvédként szerepel – elmondta, céljuk "két pozitív eredmény" elérése.

A német válogatott kerete:

