Kiderült, milyen feltételekkel emelkedik több millióra Lisztes Krisztián eligazolása a Ferencvárostól

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lisztes Krisztiántól igen sokat várnak az Eintracht Frankfurtnál. Mint ismert, a 18 esztendős támadóért 4,5 millió eurót fizetett ki a Ferencvárosnak a Frankfurt, amely egyes teljesítményhez kötött bónuszok esetén akár 10 millió fölé is emelkedhet. A fiatal labdarúgóért a Manchester City, az AC Milan, a Juventus, a Dortmund és a Mönchengladbach is érdeklődött, de a Frankfurt nyerte a szerződtetéséért folytatott harcot. Ezt nevezi az Frankfurter Rundschau portál az „Eintracht Project”-nek.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros-Kisvárda bajnokin a hazai győzelem 1.36, a döntetlen 4.30, a vendégek sikere pedig 7.00-szeres szorzóval fogadható. (x)



A német portál legújabb cikkében már az új szerződés részleteire is fény derült. A német klub már biztosan fizet 4,5 millió eurót a Ferencvárosnak, azonban korábban Fabrizio Romano újságíró és Kubatov Gábor, az FTC elnöke is megerősítette, hogy egyes feltételek teljesülésével akár 10 millió fölé is kúszhat Lisztes végső ára.

Ennek az az egyik feltétele, hogy a magyar támadó folyamatos játéklehetőséghez jusson, így a Frankfurt hajlandó kisebb összeget adni a Ferencvárosnak minden alkalommal, amikor a 18 esztendős támadó a pályára lép. Ennek egyik látható jele - amelyre a cikk is felhívja a figyelmet - hogy Lisztes kezdőként lépett pályára a Nagyecsed elleni Magyar Kupa találkozón, amelyen duplázni tudott a fiatal szélső.

Lisztes statisztikái folyamatosan javulnak a szezonban, ehhez igen szép eredmények társulnak. 527 játékperc alatt négy gólt és öt gólpasszt jegyzett a Ferencváros és az U21-es magyar válogatottban – ez 58 percenként egy asszisztot jelentett. Máté Csaba alatt legtöbbször csereként lépett pályára a szezon elején, de Dejan Sztankovics érkeztével megnövekedhetnek a játékpercei, így a fiatal támadó kiváló ritmusban csatlakozhat majd a Frankfurthoz a 2024/25-ös idény kezdetén.