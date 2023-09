Élete igazolása lehetett volna: Lisztes Krisztián majdnem Erling Haaland csapattársa lett

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint ismert, Lisztes Krisztián a következő szezontól az Eintracht Frankfurt labdarúgója lesz. A magyar utánpótlás-válogatott labdarúgóért több érdeklődő is volt a nyár folyamán, ezt már édesapja is elismerte. A német sport1.de most kiderítette melyik csapatok maradtak le a 18 esztendős támadóról.

Az Eintracht sportigazgatója, Markus Krösche és csapata már nagyon régóta felfigyllt Lisztesre. A támadót már több, mint két éve monitorozzák, és körülbelül egy éve kimondott tárgyalásokat folytatnak vele. Krösche és Timmo Hardung sportigazgató számos megbeszélés során meggyőzte az U21-es válogatott játékost, hogy Frankfurtba igazoljon.

Kiélezett volt a verseny Lisztesért. A SPORT1 úgy tudja, többek között a Borussia Dortmund, a Borussia Mönchengladbach, a VfB Stuttgart, az AS Monaco, az AC Milan, a Juventus, a Brighton & Hove Albion, az FC Brentford, sőt a friss Bajnokok Ligája győztes Manchester City is érdeklődést mutatott iránta. Az Erling Haalandot is foglalkoztató együttes azonban nem volt résen, így végül az Eintracht lett a befutó.

A támadónak nagy segítség lehetett, hogy édesapja már légióskodott Németországba. Idősebbik Lisztes Krisztián a VfB Stuttgartnál, a Werder Bremennél, a Borussia Mönchengladbachnál és a Hansa Rostocknál is megfordult. Magyarországon a Ferencváros labdarúgójaként lett ismert, így mondhatni fia az ő nyomdokaiba lépett minden területen.

A fiatal Lisztesnek igen jól indult a szezon, két gól fűződik a neve mellé a Ferencvárosnál, míg az U21-es válogatottban egy assziszttal járult hozzá a kazahkok elleni győzelemhez.