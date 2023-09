Sokat várnak Lisztes Krisztiántól Frankfurtban, világbajnoki ezüstérmest kell pótolnia

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Németországban nem meglepő, ha egy játékos úgy próbálja meg elérni klubjánál, hogy adjanak tovább rajta, hogy nem látogatja az edzéseket, nem jelenik meg a kötelező vizsgálatokon, esetleg attitűdjével hátráltatja a csapat összetartását. Legutóbb az Eintracht Frankfurt támadója, a 24 esztendős Randal Kolo Muani tett így, s végül a Paris Saint-Germain labdarúgója lett az átigazolási időszak utolsó napján.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros-Csukaricski Ekl-mérkőzésen a hazai győzelem 1.28, a döntetlen 5.50, a vendégek sikere pedig 10.00-szeres szorzóval fogadható. (x)

Robert Lewandowski 2022 nyarán, Ousmané Dembélé 2017-ben döntött úgy, hogy kijelentik, csak az FC Barcelonában akarnak játszani. A lengyel gólvágó a Bayern Münchent, a francia világbajnok a Borussia Dortmundot kényszerítette arra hogy eladják őket a katalánoknak. Tervük bejött, mindketten a Barcelonában folytatták karrierjüket. Habár a történethez hozzá tartozik, hogy Dembélé hasonló módon kényszerítette ki Xavi Hernández együttesét, hogy idén nyáron a PSG-hez szerződjön.

A világbajnok mellett a nemzeti válogatottnál csapattársa Kolo Muani is így tett, ő az Eintracht Frankfurtot hagyta a háta mögött. A 24 éves támadó közönségkedvencből "persona non grata" lett Frankfurtban, miután 95 millióért távozott a PSG-hez. Markus Krösche sportigazgató nagyot csalódott Kolo Muaniban, akinek jellemét mindig is dicsérte, azonban rá kellett jönnie, mekkorát tévedett, amikor a támadó olyan kijelentést tett a párizsi csapat játékosaként, hogy:

"Gyerekkorom óta szeretem a PSG-t. Kész vagyok meghalni ezért a mezért."

Erre már nem is tudnak mit mondani Frankfurtban, jegyzik meg a Frankfurter Rundschau cikkében.

A német portálon megjelent írásban kiemelik, hogy a frissen leigazolt Lisztes Krisztánnak kell majd pótolnia a távozó franciát. Mint ismert, a 18 esztendős támadóért 4,5 millió eurót fizetett ki a Ferencvárosnak a Frankfurt, amely egyes teljesítményhez kötött bónuszok esetén akár 10 millió fölé is emelkedhet. A fiatal labdarúgóért a Manchester City, az AC Milan, a Juventus, a Dortmund és a Mönchengladbach is érdeklődött, de a Frankfurt nyerte a szerződtetéséért folytatott harcot. Ezt nevezi a portál az „Eintracht Project”-nek.

Ennek az új tervnek a célja, hogy fiatal és tehetséges játékosokat hozzanak a klubhoz, majd akár jó pénzért eladják őket. Azonban Frankfurtban nem akarnak ennyire előre szaladni, először Lisztes Krisztán teljesítményét szeretnék megtekinteni.

Az U21-es válogatott labdarúgóról megjegyzik, hogy édesapja az egykori Bundesliga-játékos (Stuttgart, Werder, Mönchengladbach) fia, aki egy csiszolatlan gyémánt lehet, majd a szükséges "csiszolás" után komolyan segítheti a klubot. Azonban hozzáteszik ahhoz, hogy fejlődni tudjon ebben a szezonban folyamatos játéklehetőségre van szüksége. Lisztes eddig kilenc fellépésén (két gól) mindössze kétszer szerepelt a kezdőcsapatban.

Azt viszont nem vitatják, hogy egy olyan játékosra van szükségük, aki tele van energiával és egy egész szezonnyi friss tapasztalattal is a háta mögött érkezik. A portál megjegyzi, hogy a Fradi a Konferencia Ligában szereplésével nemzetközi tapasztalatot is szerezhet Lisztes.

Forrás: csakfoci.hu