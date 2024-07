Két új támadóval vághat neki a szezonnak az AC Milan

Két Bajnokok Ligája-győztes csatárt csábítana Milánóba Paulo Fonseca vezetőedző.

Olivier Giroud ingyen távozott az MLS-be, míg Divock Origi eladásán dolgoznak az AC Milánnál. Az olasz csapat támadósora teljesen átalakulhat, mivel két új támadót szemelt ki az új vezetedző Luka Jovics mellé.

A Nottingham Forestből visszatérő Divock Originek nincs helye az első csapatban, ezt Zlatan Ibrahimovic, a klub vezető tanácsadója is megerősítette.

"Nem igaz, hogy nem hívták be őket az előszezonra - jelentette ki Ibrahimovic Fonseca bemutatásán. - Mindkét labdarúgót (Origi és Fode Ballo Toure) behívták, de a Milan Futuro csapatával készülnek. Nem tagjai az első keretnek."

A Milan Futuro a klub U23-as csapata, így nagy valószínűséggel hamar elhagyják az érintett labdarúgók az egész egyesületet is. A csatárok pótlására két nevet szemelt ki Fonseca vezetőedző: az Atlético Madridban futballozó Álvaro Moratát és a rivális AS Roma kötelékébe tartozó Tammy Abrahamet - írta meg Frabrizio Romano.

Mindkét labdarúgó hajlik az átigazolásra. Érdekesség, hogy Abraham és Morata is megfordult a Chelsea-nél, utóbbi a londoni alakulat akadémiáján is pallérozódott. A két csatár számára nem lenne ismeretlen a Serie A, hiszen az angol jelenleg is az AS Roma játékosa, míg a spanyol válogatott csapatkapitánya összesen négy szezonon keresztül (2014-2016; 2020-2022) volt a Juventus labdarúgója.

Álvaro Morata egyre közelebb áll a Milánhoz és amennyiben megadja a végső beleegyezését, akkor a jövő héten az orvosi vizsgálatokon is áteshet. Daniele Longo, a Calciomercato transzferguruja szerint a Milan vezetősége készen áll megadni Moratának a 4 éves szerződést évi 5,5 millió eurós fizetéssel. A napokban az illetékes felek a Morata szerződésében lévő 13 millió eurós kivásárlási ár aktiválásáról tájékoztatni fogják az Atlético Madrid képviselőit.

Fabrizio Romano nem említik az átigazolási díjat vagy az üzlet részleteit, de a Rossoneri érdeklődése úgy tűnik, hogy komoly. Abraham az elmúlt szezon nagy részét kihagyta a 2022/23-as idény utolsó napján elszenvedett súlyos sérülés (bal térde elülső keresztszalagjának szakadása) miatt, és továbbra is kétségek merülnek fel fizikai állapotával a visszatérése kapcsán.