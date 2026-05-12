A zuhanyhírek szerint elképzelhető egy olyan együttműködés is, amelyben az M4 Sport és a Sport TV közösen közvetítené az NB I mérkőzéseit: egyik héten az egyik csatorna, a következő héten pedig a másik választhatna elsőként a találkozók közül – szúrta ki az Öltözőn Túl Facebook-oldal.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy végső döntés még nem született, a szóban forgó elképzelés jelenleg csupán egy felvetésként szerepel.

Mint ismert, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) az idei szezonnal lejár a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) kötött szerződése, ezért a magyar szövetség áprilisban ki is írt egy tendert magyar bajnokságok (NB I, NB II) közvetítési jogaira.

Sajtóhírek szerint az első tender sikertelen volt, így az RTL és a Sport TV-t birtokló AMC mellett végül az M4 Sport is versenybe szállhat a közvetítési jogokért.

