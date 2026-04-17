Elképesztő forgatókönyv! Már nemcsak a Bajnokok Ligájáért, hanem az NB I-ért is a zsebbe kell nyúlni?

Az RTL vagy a Sport TV-t birtokló AMC lehet a befutó a magyar bajnokik közvetítési jogaiért. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) az idei szezonnal lejár a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ) kötött szerződése.

Az MLSZ hivatalosan is kiírt egy tendert a férfi és női NB I, illetve NB II, a futsalbajnokság és a Magyar Kupa közvetítésére – szúrta ki a Csakfoci. Emellett a csomag magába foglalja azokat a válogatott mérkőzéseket is, amelyeknek közvetítési jogai nem az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) tartoznak. 

Ezen a tenderen olyan tévécsatornák is elindulhatnak, amelyek függetlenek az államtól. 

A kiíráson belül két kategóriára pályázhatnak a felek: az egyik csak az élő és felvételről való közvetítést tartalmazza, míg a másikban egy kiegészítő médiacsomag szerepel, például digitális, rádiós, streaming- és összefoglaló jogokkal.

Az előminősítési jelentkezést április 23.-ig lehet leadni (cégadatokkal, friss cégkivonattal, pénzügyi beszámolóval), majd az első fordulós ajánlatot április 30.-a lesz.  

Mindez eljutott a különböző sporttelevíziókhoz is, amelyek közül az RTL-csoport és a Sport TV-t birtokló AMC Networks is komoly érdeklődést mutat. 

A portál információi szerint ez a két csatorna ötven-ötven százalékos arányban osztaná el egymás között a találkozókat. Az esetleges forgatókönyvek között szerepel az is, hogy az RTL a maga összecsapásait a Bajnokok Ligájához hasonlóan a fizetős streamingfelületén tűzné képernyőre. Ezzel szemben a Sport TV inkább a hagyományos sugárzást részesítené előnyben. 

A Csakfoci hozzáteszi, az MTVA indulását sem lehet teljesen kizárni.

