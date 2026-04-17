Az MLSZ hivatalosan is kiírt egy tendert a férfi és női NB I, illetve NB II, a futsalbajnokság és a Magyar Kupa közvetítésére – szúrta ki a Csakfoci. Emellett a csomag magába foglalja azokat a válogatott mérkőzéseket is, amelyeknek közvetítési jogai nem az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) tartoznak.

Ezen a tenderen olyan tévécsatornák is elindulhatnak, amelyek függetlenek az államtól.

A kiíráson belül két kategóriára pályázhatnak a felek: az egyik csak az élő és felvételről való közvetítést tartalmazza, míg a másikban egy kiegészítő médiacsomag szerepel, például digitális, rádiós, streaming- és összefoglaló jogokkal.

Az előminősítési jelentkezést április 23.-ig lehet leadni (cégadatokkal, friss cégkivonattal, pénzügyi beszámolóval), majd az első fordulós ajánlatot április 30.-a lesz.

Mindez eljutott a különböző sporttelevíziókhoz is, amelyek közül az RTL-csoport és a Sport TV-t birtokló AMC Networks is komoly érdeklődést mutat.

A portál információi szerint ez a két csatorna ötven-ötven százalékos arányban osztaná el egymás között a találkozókat. Az esetleges forgatókönyvek között szerepel az is, hogy az RTL a maga összecsapásait a Bajnokok Ligájához hasonlóan a fizetős streamingfelületén tűzné képernyőre. Ezzel szemben a Sport TV inkább a hagyományos sugárzást részesítené előnyben.

A Csakfoci hozzáteszi, az MTVA indulását sem lehet teljesen kizárni.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.