Áprilisban még úgy tűnt, hogy az M4 Sport kiszállt a versenyből

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a 2025/26-os idény végén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) az idei szezonnal lejár a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ) kötött szerződése, így egyelőre még nem lehet tudni, hogy a 2026/27-es idényben melyik TV-társaság fogja adni az NB I-et.

Az MLSZ áprilisban kiírt egy tendert a férfi és női NB I, illetve NB II, a futsalbajnokság és a Magyar Kupa közvetítésére, akkor az RTL és a Sport TV-t birtokló AMC Networks jelezte a szándékát, hogy szívesen közvetítené a magyar bajnokságot, a helyzet pedig úgy állt, hogy az M4 Sport a kormányváltásra való tekintettel nem indul a közvetítési jogokért.

Az M4 Sporton maradhatnak a közvetítési jogok?

A Csakfoci azonban úgy tudja, hogy az MLSZ módosította a televíziós közvetítési jogok eredeti pályázati kiírását: csúsztak a határidők, és bizonyos kikötéseket is eltöröltek. Ez új helyzetet teremtett, így akár az M4 Sport is versenybe szállhat, miközben a kereskedelmi televíziók továbbra is képben vannak. Nem kizárt, hogy az MLSZ akár napokon belül hivatalos bejelentést tesz.

Sok a bizonytalanság

Az elmúlt hetekben egymásnak is ellentmondó információk láttak napvilágot. Jelenleg még nehéz megmondani, végül hogyan alakul a tévés jogok sorsa. Információink szerint azonban az utóbbi időszakban komoly fordulatok történtek, és rövidesen jelentős fejlemények is várhatók.

Korábbi cikkünkben már jeleztük, hogy az előminősítési jelentkezések határideje eredetileg 2026. április 23. volt, míg az első fordulós ajánlatokat április 30-ig lehetett volna benyújtani. Úgy tudjuk, április 24-én módosították a feltételeket: az előminősítési határidő április 26-ra változott, a pályázatok benyújtását pedig május 4-ig hosszabbították meg – ez tehát ma zárul.

A körülmények az M4 Sportnak kedvezhetnek

Lényeges változás az is, hogy eltörölték a 3 millió forintos letéti kötelezettséget. Ez komoly jelentőséggel bírhat, mivel ezzel az eddigi jogtulajdonos MTVA előtt is megnyílhat az út.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az MTVA jelenleg átmeneti időszakban van, és nincs olyan döntéshozó, aki pénzügyi vállalásokat tehetne. Az eredeti feltételek mellett így még a pályázat benyújtása is nehézségekbe ütközött volna, a letét biztosítása pedig külön akadályt jelentett. Ez a korlát most megszűnt, így reális esély mutatkozik arra, hogy az M4 Sport legalább érdeklődését jelezze, és ne essen ki teljesen a versenyből.

Esetükben eddig az idő jelentette a legnagyobb problémát, ám az új kormány megalakulásával felgyorsulhatnak a döntések a közmédiánál is. Ez akár azt is eredményezheti, hogy az MTVA továbbra is meghatározó szereplő marad a magyar sportközvetítések piacán. Az sem zárható ki, hogy az első pályázati kör eredménytelen lesz, és csak egy második forduló után hirdetnek győztest.

A Sport TV is versenyben

A potenciális jelentkezők között továbbra is ott van a Sport TV, amely komoly esélyes lehet a tenderen. Számukra ugyanakkor kihívást jelenthet, ha egyedül kellene vállalniuk a teljes csomagot: nemcsak a jogdíjak, hanem a gyártási költségek is jelentősek. Amennyiben mind a 198 bajnoki mérkőzés közvetítése rájuk hárulna, az további több száz milliós kiadást jelentene. Ugyanakkor a szükséges szakmai és technikai háttérrel rendelkeznek egy ilyen projekt lebonyolításához.

Az RTL a streamingben gondolkodik

Korábban az RTL esetleges indulásáról is írtunk. Friss információk szerint számukra elsősorban a Ferencváros mérkőzései jelentenének vonzerőt, és inkább streamingplatformban gondolkodnak. Egyelőre nehéz elképzelni, milyen konstrukcióban pályáznának önállóan, ugyanakkor egy esetleges együttműködés más szereplőkkel növelhetné az esélyeiket – ilyen egyeztetésekről azonban jelenleg nincs biztos információnk.

Sajtóhírek szerint az első pályázati kör nem hoz eredményt, és új feltételekkel, szoros határidővel írnak ki második fordulót annak érdekében, hogy az NB I új szezonjára már meglegyen a közvetítő partner.

A jogdíjak nagyságrendje mindenesetre komoly kihívást jelent: a 2021-es szerződés szezononként 9,8 milliárd forintos összeget rögzített, amelyet egyetlen piaci szereplőnek önállóan nehéz lenne kigazdálkodnia.

