Két szék között a padlóra: csak a kiesőjelöltnek kell az egykori tehetség

Amelyik csapatba menne, az már nem akarja leigazolni őt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az elmúlt hétvégén már be sem került az AS Roma keretébe az egykori nagy tehetség, Nicoló Zaniolo, miután a középpályás közölte távozási szándékait a klubbal. A labdarúgó nem titkoltan az AC Milanban szeretne igazolni, azonban a milánóiak sokallják azt az összeget, melyet a napokban az angol kiesőjelölt Bournemouth ajánlott érte, így lemondtak róla.

Gianluca Di Marzio információi szerint az AC Milan kiszállt Zaniolóért folyó versenyfutásból, miután a Bournemouth 35 millió eurót ajánlott érte az AS Romának. Így az a helyzet állt elő, hogy a játékos nem akar menni a PL-csapathoz, a Milan viszont nem akarja őt leigazolni - kénytelen maradni a fővárosiaknál, akikhez még 2024-ig élő szerződés köti.

“Úgy gondolom, hogy túl nagy a kereslet Zaniolo iránt. Van benne potenciál, de az eredményeket a pályán is meg kell mutatni. Idén abszolút nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ha visszatér azzá a játékossá, akit mindannyian láttunk néhány alkalommal, nagy erősítést jelenthet a Milannak, jelenleg azonban túl drága” – fogalmazott Alessandro Costacurta a Sky Sport Italiának.

A 23 éves irányító nagyon fiatalon robbant be a 2018-2019-es szezonban a Romába és később az olasz válogatottba is, ám két súlyos térdsérülése után már képtelen volt kiegyensúlyozottan jól teljesíteni. Zaniolo szerezte az előző idényben az AS Roma győztes gólját a Feyenoord elleni Konferencia Liga-döntőben.

Zaniolo mostanáig 128 mérkőzés alatt 24 gólt szerzett a Giallorossi mezében.

A hírek szerint Zaniolo nem hajlott a 2024 nyarán lejáró szerződése megújítására, ezért a távozás mellett tette le a voksát. Pályafutása során korábban a Fiorentina és az Inter korosztályos együtteseiben játszott.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Napoli-Roma bajnokin a hazaiak győzelme 1.70, a döntetlen 3.90, a vendégsiker 4.80-szoros szorzóval fogadható. (x)