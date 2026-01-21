Két külföldi ajánlat is érkezett Elton Acolatséért, így került mégis a Ferencvároshoz

Amint azt a GOAL is megírta, NB I-en belül váltott klubot a Diósgyőri VTK őszi házi gólkirálya, Elton Acolatse, aki a Ferencvároshoz szerződött. Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a klubhonlapnak beszélt az átigazolás részleteiről. Szavaiból kiderült, hogy bizony nem csak az FTC érdeklődött a játékos iránt.

"Elton Acolatse egész ősszel kirobbanó formában játszott, ennek megfelelően az év vége felé megszaporodtak a vele kapcsolatos érdeklődések, két külföldi csapat pedig konkrét ajánlatot is tett a játékjogára.

A DVTK költségvetésének fontos része az eddig hiányzó transzferdíjakból származó bevétel, mégsem szerettük volna mindenáron értékesíteni Elton játékjogát - kezdte a DVTK sportigazgatója. - Ezért ezeket az ajánlatokat elutasítottuk, mert nem kezelték valós értékén a játékost."

Ezt követően Kovács arról is beszélt, hogy miként jött képbe a Ferencváros, amely már megfelelő összeget ajánlott a holland támadóért.

"A közelmúltban azonban felgyorsultak az események, többször egyeztettünk Elton Acolatsével és az ügynökével, miközben újabb és újabb klubok jelezték vételi szándékukat. Az edzőtáborban Vladimir Radenković vezetőedző és én is négyszemközt beszéltem a játékossal, aki mindkettőnknek egyértelműen kijelentette, hogy bármennyire is jól érzi magát Diósgyőrben, távozni szeretne.

Miután eredményre vezettek a tárgyalások, és megegyeztünk a játékjog átruházásról klubrekordot jelentő, euróban hét számjegyű összeg ellenében, Elton Acolatse is megállapodott az FTC-vel.

Ezzel párhuzamosan elkezdtünk dolgozni Elton Acolatse pótlásán, terveink szerint már az elkövetkezendő napokban sor kerül a bejelentésekre is ez ügyben"

Eközben Acolatse elbúcsúzott a diósgyőri szurkolóktól, amiről ebben a cikkünkben olvashat. A holland támadó nyolc gólt és nyolc gólpasszt jegyzett az NB I idei kiírásában.