Bár Conor Bradleyt súlyos térdsérülése miatt az idény hátralévő részére elveszítette a Liverpool, Szoboszlai Dominik együttese vélhetően "csendes" marad a téli átigazolási szezonban.

A jobb oldali védő kiesésével Arne Slot vezetőedző számára Jeremie Frimpong és Joe Gomez számítanak a legkézenfekvőbb megoldásnak a jobbhátvéd poszton, de a szezon során Dominik Szoboszlai és Curtis Jones is szerepelt már ebben a pozícióban. A 22 esztendős északír védő egyébként már túlesett a műtéten, és bízik benne, hogy amennyiben az északír válogatott sikerrel veszi a világbajnoki pótselejtezőket, úgy pályára léphet majd a világbajnokságon.

"Nagy csapás ért, de túl vagyok a műtéten, és már a visszatérésemen dolgozunk. Erre még várni kell, de már alig várom, hogy ismét a Liverpool és az északír válogatott mezében futballozzak. Hálás vagyok a támogatásotokért" - üzente az Instagram oldalán a múlt heti, Arsenal elleni bajnokin sérülést szenvedő hátvéd.

A Sky Sports News értesülései szerint a Liverpool nem engedi el kölcsönbe Calvin Ramsayt, így a fiatal jobbhátvéd további alternatívát jelenthet a holland szakember számára, emellett Wataru Endo is bevethető lehet ezen a poszton, amint teljesen felépül.

A klub ugyanakkor továbbra is éberen figyeli a piacot, és azonnal reagál, ha egy kiemelt célpont elérhetővé válik. Már csak azért is, mert a portál szerint a Liverpool egyike annak a négy klubnak, amely versenyben van a Crystal Palace csapatkapitányáért, Marc Guéhiért. A „vörösök” elsődleges terve az, hogy az angol válogatott védőt nyáron, szabadon igazolható játékosként szerezzék meg.

Ez a stratégia azonban kútba eshet, ha egy másik klub már a jelenlegi átigazolási időszakban hajlandó a zsebébe nyúlni. Jelenleg a Manchester City az egyetlen egyesület, amely érdeklődést mutatott Guéhi januári szerződtetése iránt, de csak abban az esetben, ha a Crystal Palace csökkenti az érte kért összeget.

Amennyiben Guéhi jelezné, hogy már januárban klubot váltana, vélhetően a Liverpool is lépéskényszerbe kerülne.