Slot kitálalt Kerkezről, majd a hiányzók miatt sem fogta vissza magát

Karácsony miatt négy nappal a találkozó előtt, kedd délelőtt megtartották a Liverpool-Wolverhampton Wanderers Premier League-mérkőzés sajtótájékoztatóját. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot először Alexander Isak lábtöréséről beszélt, amit a Tottenham Hotspur ellen szenvedett el még az előző fordulóban, de a többi hiányzóról szintén szót ejtett.

"Meggondolatlan belépő volt ez Van de Ventől. Ha tízszer így csúszol be, akkor mind a tízszer súlyos sérülést okozhatsz az ellenfélnek. Conor játéka szombaton ötven-ötven, pénteken majd meglátjuk, hogy pontosan hol tart a felépülésben, Cody Gakpo helyzete is hasonló" - nyilatkozta. Ellenben rávilágított, hogy Joe Gomez és Vataru Endo biztosan nem jut majd szóhoz, sőt, egyes értesülések szerint utóbbi játékos csak január végén lesz bevethető. Igaz, ebben a szezonban csupán hét alkalommal ölthette magára a Liverpool mezét.

Slot kitért arra is, amiről a magyar balhátvéd is beszélt korábban, hogy remek a játékkapcsolata Florian Wirtz-cel, illetve sokkal jobban érzi magát a pályán.

"A játékosok minél többet játszanak együtt, annál jobb kapcsolatot alakítanak ki. Ugyanez volt a helyzet Cody Gakpóval is. Normális, ha négyszer vagy ötször játszotok együtt, akkor jobb lesz a kapcsolat" - vélekedett.

Arról azonban nem tudott információval szolgálni a holland tréner, hogy Kerkez ott lesz-e a Wolverhampton elleni kezdőcsapatában, hiszen még sok van hátra az összecsapásig.

Forrás: Magyar Nemzet