Kerkez Milos megszólalt: Mohamed Szalah miatt nem ment neki Liverpoolban!?

Ki nem emlékezne rá, hogy Mohamed Szalah két héttel ezelőtt a Leeds United elleni döntetlen után odaállt a sajtó elé, és kerek perec kijelentette, hogy őt bizony a Liverpool a busz alá dobta. Szalah már az ominózus kijelentése előtt is háromszor csak a kispadon kezdett, ezt követően pedig az Inter elleni Bajnokok Ligája mérkőzést is kihagyta büntetésből, amiért ilyen stílusú interjút adott. Szalah ugyan egy héttel később kibékült Arne Slot vezetőedzővel, és a Brighton ellen már visszakerült a keretbe, sőt csereként beállva több mint egy órát is a pályán töltött, azonban kijelenthető, hogy a holland edző egy hónappal ezelőtt felállást változtatott: a Liverpool alapvetően egy 4-4-2-s formációra állt át, gyémánt alakú középpályával, felfutó szélsővédőkkel, ami nem igazán fekszik a renitens egyiptominak.

Kerkez azonban lubickol

Viszont Kerkez Milosnak annál jobban fekszik az új felállás. A magyar játékos a BBC Radio 5Live-nak adott interjúban mesélt arról, hogyan élte meg a Liverpoolban történt változásokat:

„Az elmúlt néhány hét jobb volt, mert több időnk volt összekovácsolódni és megismerni egymást – hangsúlyozta Kerkez Milos, amikor a Liverpool egyre jobb formájáról kérdezték, majd kitért a személyes tapasztalataira is. – Remek a kapcsolatom Florian Wirtz-cel. Jól játszunk, és remélem, hogy ez így is marad. Tetszik a felállás, amiben most játszunk, mert Flo mellett több szabadságom van. Sok a mozgás, jó néhány kettő az egy elleni szituációnk van így a szélen. Úgy érzem, hogy sokkal többet vagyok az ellenfél tizenhatosánál, ezáltal több beadásom is van. Persze a védekezés az elsődleges feladatom, úgyhogy ezt is igyekszem fejleszteni."

A 22 éves játékos már a Bournemouthban is akkor játszott a legjobban, ha szabadon felfuthatott a bal oldalon, és nem harmadik védőként, mélyről kellett játszania.

A magyar válogatott védőt azután arról kérdezték, hogyan élte meg a Tottenham Hotspur elleni kaotikus végjátékot, amikor a Spurs nyolc mezőnyjátékossal a kapu elé szögezte a vörösöket:

„Higgyék el, én sem tudom igazán, miért veszítettük el az irányítást a mérkőzés végén. Csak próbáltam koncentrálni. Nagyon nehéz volt, mert mindenki a tizenhatoson belül volt, és rengeteg magas labda volt. Folyton nyomták be a labdát."

– zárta gondolatait Kerkez.

Forrás: Magyar Nemzet

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.