Három hónappal a klubváltása után már a Premier League-ben köthet ki a holland középpályás

Kenneth Taylor januárban érkezett a Lazióhoz az Ajaxtól, és a Serie A-ban eltöltött alig több mint három hónap után máris felhívta magára a Premier League-klubok figyelmét. Az Il Messaggero szerint több angol együttes is rajta tartja a szemét a holland középpályás teljesítményén.

Csakhogy az egyelőre kérdéses, hogy a Lazio elnöke, Claudio Lotito akár már nyáron rábólintana-e a frissen szerződtetett Taylor eladására.

Ráadásul a maradása mellett szól az is, hogy a szerződésének egy záradéka szerint minden Lazióban eltöltött szezonnal nő a fizetése. Ez pedig egyértelműen jelzi, hogy a rómaiak hosszú távra számoltak az Ajax-neveléssel, amikor télen 2030-ig szóló kontraktust kötöttek vele.

A portál szerint ahhoz, hogy Taylor valóban más klubban kezdje a következő kiírást, legalább a Lazio által kifizetett összeg dupláját, azaz 30 millió eurót kellene utalnia a kérőnek.

Eddig az összes lehetséges Serie A-mérkőzésen a kezdőcsapatba nevezte Maurizio Sarri vezetőedző Taylort, aki 11 találkozón már három gólt jegyzett.

