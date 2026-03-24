Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Három hónappal a klubváltása után már a Premier League-ben köthet ki a holland középpályás

K. Taylor
Lazio
Olaszország 1
Anglia 1

A kérdés már csak az, hogy hajlandó-e elengedni ilyen rövid idő után a Lazio.

Kenneth Taylor januárban érkezett a Lazióhoz az Ajaxtól, és a Serie A-ban eltöltött alig több mint három hónap után máris felhívta magára a Premier League-klubok figyelmét. Az Il Messaggero szerint több angol együttes is rajta tartja a szemét a holland középpályás teljesítményén. 

Csakhogy az egyelőre kérdéses, hogy a Lazio elnöke, Claudio Lotito akár már nyáron rábólintana-e a frissen szerződtetett Taylor eladására. 

Ráadásul a maradása mellett szól az is, hogy a szerződésének egy záradéka szerint minden Lazióban eltöltött szezonnal nő a fizetése. Ez pedig egyértelműen jelzi, hogy a rómaiak hosszú távra számoltak az Ajax-neveléssel, amikor télen 2030-ig szóló kontraktust kötöttek vele.

A portál szerint ahhoz, hogy Taylor valóban más klubban kezdje a következő kiírást, legalább a Lazio által kifizetett összeg dupláját, azaz 30 millió eurót kellene utalnia a kérőnek. 

Eddig az összes lehetséges Serie A-mérkőzésen a kezdőcsapatba nevezte Maurizio Sarri vezetőedző Taylort, aki 11 találkozón már három gólt jegyzett. 

Arról, hogy Lotito hogyan lopta meg a klub volt játékosát, IDE KATTINTVA olvashatsz.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

