Claudio Lotito LazioGetty Images
Bózsik Tamás

Elképesztő: a játékos saját magának fizette ki a műtétjét, a klubelnöktől egy eurót sem látott viszont

Ez a történet csak só a sebre, miután a Lazio elnökének, Claudio Lotitónak egyre jobban elmérgesedett a viszonya a szurkolókkal.

Nem mindennapi történetet osztott meg a Gazzetta dello Sportnak adott interjújában Stephen Makinwa, aki 2006 és 2012 között a Lazio játékosa volt. Ugyanakkor a nigériai játékost térdproblémák hátráltatták, a történet idején épp emiatt a Reggina színeiben szerepelt kölcsönben, a 2007-08-as szezon tavaszi felében.

"Ki kellett tisztítani a porcomat, és a Lazio orvosa megkérdezte: »De ki fogja kifizetni?« Le voltam döbbenve. 

Ezután felhívta Lotitót, és amikor lerakta, azt mondta nekem: »Ki kell fizetned előre a beavatkozást, de az elnök majd megadja neked.«. Egy pennyt se kaptam vissza abból a pénzből. 

Mondjuk úgy, hogy a klub jobban is odafigyelhetett volna rám, még emberként is. A mai napig nehéz számomra bemenni az Olimpicóba."

Köztudott, hogy Lotitóra hosszú ideje neheztelnek a Lazio-szurkolók. Az olasz üzletember ugyan visszahozta a klubot a csőd széléről, amely 2013-ban az ő regnálása alatt megnyerte az Olasz Kupát is, a drukkerek azonban úgy vélik, azóta nem fektet eleget a klubba, sőt, az ultrákkal is felhős a viszonya. 

Ennek köszönhető, hogy január közepe óta a római keménymag nem jár ki a hazai bajnoki mérkőzésekre, ezzel egyidőben pedig a többi nézőt is kérték, hogy bojkottálja az összecsapásokat. 

