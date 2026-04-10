Hivatalos: a Juventusnál döntöttek az edző jövőjéről

Amiről a GOAL csütörtök este már beszámolt, az pénteken hivatalossá vált: a Juventus hivatalos felületein jelentette be, hogy meghosszabbította Luciano Spalletti vezetőedző szerződését, amely így 2028-ig érvényes.

A szakember eredeti megállapodása a 2025–26-os idény végéig szólt, ám a torinói klub pénteken megerősítette, hogy továbbra is töretlen a bizalom a szakember felé. A 67 éves tréner tavaly októberben vette át a csapat irányítását, miután menesztették Igor Tudort.

Spalletti kezdetben egy rövid távú, a szezon végéig szóló szerződést írt alá, amely tartalmazott egy hosszabbítási opciót abban az esetben, ha a Juventus kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába. A torinóiak jelenleg az ötödik helyen állnak a Serie A-ban, mindössze egy pontra a BL-indulást érő pozíciótól, ennek ellenére a klub vezetése a nemzetközi szerepléstől függetlenül a hosszabbítás mellett döntött.



„Amióta Luciano csatlakozott a Juventus családjához, azonnal pozitív hatást gyakorolt a csapatra” – nyilatkozta a klub vezérigazgatója, Damien Comolli. Hozzátette: gyorsan egyértelművé vált, hogy Spalletti a megfelelő ember a csapat fejlődési pályára állításához, játékstílusa pedig összhangban van a klub és a szurkolók elvárásaival.

A Juventus a tréner kinevezésekor még csak a hetedik helyen állt a bajnokságban, Spalletti irányítása alatt pedig minden sorozatot figyelembe véve 31 mérkőzéséből 17-et megnyert. A csapat ugyanakkor nem tudott maradandót alkotni a kupaporondon: a Bajnokok Ligájából a rájátszásban búcsúzott a Galatasaray ellen, míg az Olasz Kupában az Atalanta állította meg a negyeddöntőben.

Spalletti a Juventus kispadját megelőzően olasz válogatott szövetségi kapitánya volt, ám 2025 nyarán távozott posztjáról, miután csapata 3–0-s vereséget szenvedett Norvégiától a világbajnoki selejtezők során. Olaszország végül nem jutott ki a 2026-os világbajnokságra sem, miután a pótselejtezőben kikapott Bosznia-Hercegovinától – ezzel zsinórban harmadszor maradt le a tornáról, ami után Gennaro Gattuso szövetségi kapitány is távozott a válogatott éléről.

