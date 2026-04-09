Folytatódik a munka

Luciano Spalletti szerződése a 2025-2026-os szezon végéig érvényes, azonban a La Gazzetta dello Sport és a Tuttosport értesülései szerint most egy új, két évre szóló szerződés aláírására készül, amelynek köszönhetően 2028 nyaráig a Juventusnál marad.

A La Gazzetta dello Sport szerint a klub 24 órán belül hivatalos felületein is megerősíti a szerződéshosszabbítást. A Tuttosport hozzáteszi, hogy a torinói csapat a döntést a január 6-i, Sassuolo elleni 3-0-s idegenbeli győzelem után hozta meg, amely egy hétmeccses veretlenségi sorozat ötödik megnyert mérkőzése volt.

Az új szerződés részletei

Spalletti a sajtó információi alapján 5 millió eurót fog keresni szezononként, azonban különböző bónuszok teljesítése esetén a vezetőedző fizetése akár a 6 millió eurós összeget is elérheti. Ez az eddigi béréhez képest komoly emelkedést jelent, ugyanis a tavaly októberi kinevezésétől kezdődő, 2025-2026-os szezonban végzett munkájáért a Juventus 3 millió eurót fizet az olasz mesternek.

A Juventus céljai

A Football Italia szerint a Juventus jelenleg a középpályásai, Weston McKennie és Manuel Locatelli lehetséges szerződéshosszabbításán dolgozik, amely azonban csak akkor valósulhat meg, amennyiben a klub a tabella első négy helyének egyikét szerzi meg, biztosítva a helyét a 2026–2027-es szezon Bajnokok Ligája főtábláján.

A Juventus jelenleg 57 ponttal az ötödik helyen áll, csupán egy ponttal lemaradva a negyedik helyen álló Comótól, amely az utolsó Bajnokok Ligáját biztosító helyet foglalja el.

Forrás: GOAL

