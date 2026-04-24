A helyzet azonban korántsem egyszerű, hiszen a FC Barcelona is élénken érdeklődik a portugál középpályás iránt, számolt be erről a GOAL. A katalánok számára különösen csábító lehetőség egy ilyen kaliberű futballista megszerzése átigazolási díj nélkül, főleg a jól ismert pénzügyi korlátaik miatt.

A Juventus gyorsabb lehet

Torinóban nem szeretnének lemaradni: a klub már felvette a kapcsolatot a játékos képviselőivel, és igyekszik meggyőzni Silvát arról, hogy a Serie A ideális következő lépcső lehet számára. A Juventus az utóbbi időben tudatosan épít tapasztalt, akár ingyen megszerezhető játékosokra, így a portugál klasszis tökéletesen illeszkedne ebbe az irányba. Persze nem csak ingyen megszerezhető játékosokban gondolkodnak az olaszok. A kapus poszt megerősítésére Alissonért hajlandóak egy szép összeget is kifizetni.

A Barcelona kivár, de figyel

A Barcelona egyelőre inkább kivár, de folyamatosan monitorozza a helyzetet. A katalán klubnál pontosan tudják: ha valóban szabaddá válik Silva, akkor gyors és határozott döntést kell hozniuk, különben könnyen lecsúszhatnak róla.

Új fejezet előtt

Bernardo Silva 2017 óta a Manchester City meghatározó játékosa, ez idő alatt a világ egyik legsokoldalúbb középpályásává nőtte ki magát. Bajnoki címek, kupagyőzelmek és Bajnokok Ligája-siker is szerepel a neve mellett – nem véletlen, hogy több topklub is sorban áll érte.

A távozása az angol klubtól már ismert egy ideje, a folytatás azonban még erősen kérdéses. Torino vagy Barcelona? A következő hetekben eldőlhet, melyik klub tudja meggyőzni az egyik legkeresettebb játékost.

