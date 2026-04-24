Egyre erősödnek azok a nemzetközi sajtóértesülések, amelyek szerint a Liverpool első számú kapusa, Alisson Becker a nyáron elhagyhatja az Anfieldet. A GOAL angol nyelvű kiadása szerint a brazil hálóőr már személyes feltételekben megegyezett az olasz rekordbajnok Juventusszal, így a klubok közötti egyeztetések jelenthetik az utolsó akadályt az üzlet előtt.

A 33 éves kapus továbbra is szerződésben áll a Liverpoollal, ugyanakkor a háttérben már zajlik az utódlás kérdése. A klub hosszabb távon Giorgi Mamardashvilit szemeli ki első számú kapusnak, ami megkönnyítheti Alisson távozását.

Fabrizio Romano is megereősítette a Juventus érdeklődését, ahol régóta prioritás egy rutinos, nemzetközi szinten is bizonyított kapus megszerzése, és Alisson profilja tökéletesen illeszkedik ebbe az elképzelésbe. A torinói klub várhatóan viszonylag kedvező, mintegy 15 millió euró körüli összegért próbálhatja megszerezni a játékost.

A döntés mögött több tényező is állhat. Alisson az elmúlt időszakban többször küzdött sérülésekkel, és egy kevésbé fizikális bajnokság, mint a Serie A, hosszabb távon kedvezőbb lehet számára. Emellett karrierje új szakaszába lépve egy új kihívás is motiválhatja.

A Liverpool számára ugyanakkor komoly kérdés, hogy miként pótolja egyik legfontosabb játékosát. Alisson az elmúlt években kulcsszerepet játszott a csapat sikereiben, így távozása nemcsak szakmai, hanem mentális értelemben is jelentős veszteség lehet. Az is benne van a pakliban, hogy így Pécsi mégsem kerül kölcsönbe a spanyol élvonalba.

Az átigazolás egyelőre nem tekinthető lezártnak, de a jelek szerint minden adott ahhoz, hogy a nyár egyik legnagyobb meglepetése valósággá váljon.

