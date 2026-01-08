Bellingham kiállt Xabi Alonso mellett: „A végsőkig vele vagyunk”

Jude Bellingham szenvedélyesen vette védelmébe a Real Madrid vezetőedzőjét, Xabi Alonsót, és határozottan cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint feszültség lenne az öltözőben. Az angol válogatott középpályás szerint ezek a pletykák egyszerűen „kitalált ostobaságok”, a csapat pedig egységesen kiáll a tréner mellett – „akár a végsőkig”.

Alonso a nyáron vette át a királyi gárda irányítását Carlo Ancelotti távozása után, ám az elmúlt hetekben komoly kritikák kereszttüzébe került. Annak ellenére, hogy olyan világsztárok alkotják a keretet, mint Kylian Mbappé, Vinícius Júnior vagy éppen Bellingham, a Real formája akadozott, amit a Barcelona kihasznált, és meglépett a La Liga élén. A spanyol sajtóban olyan hírek is felröppentek, hogy az edző és néhány kulcsjátékos között feszültség alakult ki – főként taktikai döntések és cserék miatt.

Bellingham azonban egyértelműen lezárta ezeket a találgatásokat.

„Amikor nem mennek jól a dolgok, rengeteg problémát kitalálnak” – mondta. „Mi pontosan tudjuk, mi történik az öltözőn belül. Kívülről teljesen másképp látják. Mi mindannyian az edzővel vagyunk, ebben nincs vita.”

Hozzátette: Alonso egyáltalán nem megosztó személyiség, épp ellenkezőleg – kifejezetten pozitív hatással van a csapatra.

„Nagyon pozitív ember, rengeteget ad hozzá a csapathoz, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy fejlődjünk” – folytatta. „Mindannyian az edző mögött állunk, a végsőkig.”

A Real Madridnál gyakran már egyetlen rossz eredmény is „válságot” jelent a közvélemény szemében, Bellingham viszont igyekezett józanabb képet festeni a helyzetről.

„Meg kell nézni, hol tartunk most: ott vagyunk a Szuperkupa elődöntőjében, négy pontra vagyunk a bajnokságban az első helytől, és a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc között állunk” – sorolta. „Ez szerintem nem katasztrófa. A Real Madridnál minden fel van nagyítva, ha valami nem tökéletes, de mi ennél is jobbak akarunk lenni.”