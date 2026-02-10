Az ESPN portugál forrásaira alapozva arról ír, a Benfica csapatánál arra számítanak, hogy az idei világbajnokság után a portugál szövetség szerződést kínál José Mourinhónak, miután a jelenlegi kapitánynak, Roberto Martíneznek lejár a kontraktusa a torna után.

Amennyiben ez összejön, és Mourinho a váltás mellett dönt, úgy a Benfica elöljárói a Manchester United januárban távozó menedzserét, Rúben Amorimot ültetnék az együttes kispadjára. Amorim kilenc évet lehúzott már az Estádio da Luzban játékosként, ám edzőként a rivális Sporting Lisszabon gárdáját vezette, és nyert két bajnoki címet a zöld-fehér egyesülettel.

Az ESPN megjegyzi, Amorim az egyik legtehetségesebb fiatal edzőnek számított a Sportingnál eltöltött éveknek köszönhetően, és ugyan a Manchester United élén eltöltött csalódáskeltő 14 hónap megtépázta a portugál szakember reputációját, a Benfica vezetésével újraépíthetné magát Amorim.