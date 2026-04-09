Bózsik Tamás
Bózsik Tamás

Nemrég jött, de máris távozott az Újpesttől az egykori Sporting- és Braga-szélső

Még csak egy idényig sem tartott Iuri Medeiros számára az újpesti kaland: a nagynevű portugál csapatoknál is megfordult szélső nyáron érkezett, ám április kilencedikén távozott a klubtól.

Az Újpest hivatalos közleménye szerint a felek közös megegyezéssel bontották föl Medeiros szerződését. 

A Megyeri útiak emellett azt is megjegyzik, hogy bár a kiírás őszi felében 15 alkalommal magára ölthette az Újpest mezét, a téli szünet után már nem kapott lehetőséget. Összesen három góllal örvendeztette meg az újpesti drukkereket a Portugál Ligakupa és Portugál Kupa-győztes támadó. 

Arról a GOAL is beszámolt korábban, hogy valós esély van arra, hogy Medeirosszal szerződést bontsanak a lila-fehérek. 

Medeiros pályafutása során 11-szer lépett pályára a Sportingban, később pedig 110 alkalommal képviselhette a Braga együttesét. 

