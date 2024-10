Itt a nagy fizetés mustra! Ennyit keresnek a magyar focisták a vármegye III-tól egészen az NB I-ig!

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A labdarúgók fizetése egy igencsak kényes téma hazánkban, ugyanis az átlagember számára szinte felfoghatatlan összegeket keresnek a játékosok a hazai profi bajnokságokban.

A bama.hu viszont úgy döntött, hogy még mélyebbre ás a futballtérképen, és utánajár, hogy a baranyai amatőr ligákban mennyi pénzt vághat zsebre egy futballista.

A cikk lejjebb folytatódik

Az UEFA jelentése szerint 2024-ben havonta átlagosan 4,5 millió forintot tesz zsebre egy futballista a magyar élvonalban. Az NB I.-ből természetesen kiemelkedik a Ferencváros, ahonnan akár havi 25 milliót is hazavihet egy játékos.

A másodosztályban is jól meg lehet élni a fociból, ugyanis ebben a mezőnyben – bónuszokkal együtt – nem ritka az egymillós havi bér, de nagyobb nevű csapatok akár hatmilliót is kifizethetnek egy játékosnak. Ugyan az NB III. már csak félprofi (vagy félamatőr) liga, de ott is előfordul az egymillós gázsi.

Cikkünkben most annak jártunk utána, hogy Baranya vármegyei osztályokban, tehát a magyar negyed, ötöd és hatodosztályban is lehet-e keresni a labdarúgással. A válasz: igen. Ugyan megélhetéshez nem elég, de munka mellett akár csinos kis összeget is össze lehet focizni vármegyénkben. Az, hogy már ilyen alacsony szinten is fizetnek a klubok a játékosoknak, többek véleménye szerint az amatőr foci halálát vetíti előre. A kérdés, hogy miből van pénze erre a csapatoknak, és hogy mit tehetnek azok a klubok, amelyek „csak” jó társasággal, meccs utáni sörrel és babgulyással tudnak szolgálni. A cikk megszületésében korábbi és jelenlegi labdarúgók segédkeztek.

Már a legalacsonyabb szinten is kereshet pénzt egy futballista

Most kezdjük a matekot alulról, tehát a vármegyei III. osztállyal. Ebben a mezőnyben többnyire nincs fizetés, de információink szerint a játékosok 20–30 százaléka már itt is hozzájuthat egy kis zsebpénzhez. A „legjobbak” akár 20-40 ezer forintot is kereshetnek egy hónapban. Ezek a játékosok főleg pályára lépési és pontpénzt kapnak, de megegyezés alapján akár fix havi összeg is ütheti a markukat.

A vármegyei II. osztályban kezd igazán izgalmassá válni a történet, hiszen itt már a labdarúgók körülbelül 80-90 százaléka pénzért focizik. Ebben a mezőnyben is bevett szokás a pontpénz (kb. 3000 forint), de akár már az edzésen való részvételért is járhat pár ezer forint. A ligában a fix fizetések átlagosan 30-tól akár 60 ezer forintig is terjedhetnek. Úgy tudjuk, hogy van olyan csapat, ahol 6 hónapra kifizetnek egy játékosnak 100–150 ezer forintot, és ezen felül mindenki, akinek szerepel a neve a jegyzőkönyvben, 20 ezer forintot kap meccsenként – ponttól és pályára lépéstől függetlenül. Ez egy csapatra levetítve mérkőzésenként 300 ezer forintos kiadás, ami évi 30 meccsnél 9 millió forintot jelent. Úgy tudjuk, hogy egy önkormányzat évente körülbelül 3–4 milliós támogatást ad egy település csapatának, tehát a büdzséből még hiányzik 5–6 millió. Azt, hogy ezt az összeget honnan teremtik elő a tulajdonosok, sokszor homály fedi.

„Nincs olyan fanatikus, futballszerető ember, aki ezt az összeget a saját zsebéből fizeti ki, azért, hogy egy csapatot támogasson"

– nyilatkozta a bama.hu-nak Fischer Norbert színész, énekes, a vármegyei II. osztályú Himesháza játékosa, akinek korábban szintén a futball volt a „munkaadója”, de tíz éve már csak hobbiként van jelen az életében.

„A vármegyei osztályokban futballozó játékosok 80 százalékának annak is örülnie kellene, hogy van csapata és focizhat valahol. Aki pénzt akar keresni, az menjen NB-s szintre! Akik pedig ezért pénzt adnak, azok teljesen tönkrevágják az amatőrfocit. Már az is fizetést kér, aki kezére húzza a sportszárat. Himesházán jó a pálya, jó a közösség és minden mérkőzés után van kaja-pia. Erről kellene szólnia máshol is a történetnek."

A vármegyei I. osztályban pedig még „súlyosabb” a helyzet, ott a havi fizetések a 30–40 ezertől akár 160–180 ezer forintig terjedhetnek.





Forrás: bama.hu