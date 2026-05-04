Az Inter elnöke kimondta: a Barca tényleg szemet vetett csapata sztárjára!

Az átigazolási időszak közeledtével egyre több pletyka lát napvilágot az európai topklubokkal kapcsolatban, és most a vasárnap bajnoki címet ünneplő Inter védője, Alessandro Bastoni került a figyelem középpontjába. A milánóiak elnöke, Beppe Marotta nyíltan elismerte, hogy a Barcelona érdeklődik az olasz válogatott védő iránt.

Marotta a Radio Anch’Io Sport műsorában beszélt a játékos helyzetéről, és meglepően őszintén reagált a katalánokkal kapcsolatos hírekre. Mint mondta, Bastoni iránt valóban komoly érdeklődés mutatkozik Európa-szerte, ugyanakkor jelenleg nincs konkrét ajánlat az asztalon.

„Nem tagadom, hogy van érdeklődés a Barcelona részéről, de egyelőre semmi konkrétum nincs. Egy játékos akkor távozik, ha menni szeretne. Jelenleg jól érzi magát nálunk, és mi is elégedettek vagyunk vele” – fogalmazott a klubvezető.

Az Inter számára Bastoni kulcsszereplő, aki az elmúlt években a védelem egyik alappillérévé nőtte ki magát. Marotta külön kiemelte a védő kvalitásait, ugyanakkor megjegyezte, hogy voltak nehezebb pillanatai is – például a Juventus elleni mérkőzésen történt vitatott esete –, de a klub minden helyzetben kiállt mellette.

A Hansi Flick vezette Barcelona számára nem véletlenül lehet vonzó célpont Bastoni. A katalánok védelme az idény során többször is ingadozó teljesítményt nyújtott, és a hírek szerint egy bal lábas középhátvéd megszerzése kiemelt prioritás a nyári átigazolási időszakban. Bár az Inter nem szeretné elveszíteni egyik legértékesebb játékosát, a klub pénzügyi helyzete miatt egy komoly ajánlat esetén nehéz döntés elé kerülhet a vezetőség. A milánóiak ugyan az elmúlt öt évben három bajnoki címet is szereztek a Serie A-ban, de a gazdasági egyensúly fenntartása továbbra is kulcskérdés.

Marotta ugyanakkor hangsúlyozta: hosszú távon egy erős, olasz magra épülő csapatot szeretnének kialakítani. „Olaszország mindig termel tehetségeket. Fontos, hogy legyen egy stabil, hazai mag a keretben, mert ez elengedhetetlen a bajnoki cím megszerzéséhez” – tette hozzá.

