C. Kovács Attila

Elképesztő fieszta! Így ünnepelte meg 21. bajnoki címét az Inter Olaszországban + videók

Az Internazionale vasárnap története során 21. alkalommal megnyerte az olasz labdarúgó Serie A-t, miután hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Parmát. Mutatjuk az ünneplés részleteit!

A milánói kék-feketéknek az aranyéremhez egy pont is elég lett volna, ám Marcus Thuram első félidő ráadásában és Henrih Mhitarjan nyolcvanadik percben szerzett góljával mindhármat begyűjtötte, így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnye a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben.

Az Inter a legutóbbi hat szezonból háromszor diadalmaskodott, viszont most először nyert Cristian Chivu vezetőedző irányításával, aki tavaly júniusban vette át a csapatot.

A milánóiak így ünnepeték meg a bajnoki címüket:

Később Milánó utcáin folytatódott a fieszta:

Serie A, 35. forduló:

Internazionale-Parma 2-0 (1-0)

A mérkőzés összefoglalója:


