Így kezdhetnek csapataink az európai kupasorozatokban

Kiemelések, koefficiensek, lehetséges ellenfelek.

A Paks Magyar Kupa-győzelmével eldőlt, hogy Bognár György együttese az Európa-liga selejtezőjében vitézkedhet majd a nyáron, míg a Fehérvárnak és a Puskás Akadémiának marad a Konferencia-liga.

A kassiesa.net oldalon folyamatosan figyelemmel lehet követni, hogy az egyes európai kupasorozatokat tekintve mely együttes várhatóan melyik selejtezőkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe a koefficiens-pontok alapján.

A Bajnokok Ligájában érdekelt Ferencvárosnál egyelőre kérdés, hogy már az első, vagy csak a második körben kezd, utóbbihoz arra lenne szükség, hogy a Real Madrid az idei fináléban felülmúlja a Dortmundot. Az viszont biztos, hogy az első párharcban kiemelt lesz a magyar bajnok.

Az első körben potenciális ellenfél lehet a szlovén Celje, a máltai Hamrun Spartans, az északír Larne, a belarusz Dinamo Minszk, a litván Panevezys, a kazah Ordabasy, az izlandi Víkingur, a macedón Struga, a luxemburgi Differdange, az andorrai UE Santa Coloma és a San Marinó-i Virtus.

A Paks biztosan az első selejtezőkörben kezd az El-ben, egyelőre még a kiemelésre is van esély, de még több nyitott kérdés van ezzel kapcsolatban.

A kiemeltek között a horvát Rijeka és a kazah Tobol lehet ellenfél, míg a nem kiemelteknél a svéd Elfsborg, a román Corvinul Hunedoará, a bolgár Botev Plovdiv és szlovák Ruzomberok is szembe jöhet.

A Fehérvár és a Puskás Akadémia is egyaránt a második körben kezd a Konferencia-ligában. A felcsútiak biztosan a nem kiemeltek között kapnak helyet, így ellenfelük lehet akár a svéd Djurgårdens, a portugál Vitória, a kazah Asztana, a lett Riga FC, a horvát Hajduk Split, vagy az izlandi Breidablik is. Velük ellentétben a Fehérvár még helyet kaphat a kiemeltek között is.