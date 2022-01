Idegenben kell jobbnak lennie a Fehérvárnak

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Remekül sikerült az ősz 2021 nyarán Fehérvárra szerződött Kenan Kodrónak: 9 góljával az együttes házi góllövőlistájának élén áll, a bajnokság legeredményesebb gólszerzői között pedig holtversenyben a harmadik helyet foglalja el.

„Jól sikerült az őszi szezonom, de nem lehetek elégedett, mert a csapatnak voltak gondjai, és csak a negyedik helyen zártuk az őszt. Ennél többet akartunk, de úgy gondolom, jól sikerült a téli felkészülésünk, és az egész csapat feltüzelve várja a tavaszi rajtot - nyilatkozta a molcsapat.hu-nak Kenan Kodro, aki előre is tekintett. - Nem nézzük a tabellát, nem foglalkozunk a többi csapattal, csak magunkra akarunk koncentrálni, és lépésről lépésre haladni előre. Nem azzal kell most foglalkoznunk, hogy hány meccs van hátra, és kiket van lehetőség utolérni, hanem azzal, hogy a játékunk idegenben is olyan meggyőző legyen, mint hazai pályán. Jó csapatunk van, tele vagyunk kiváló játékossal, és a téli érkezők is minőségi futballisták, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó tavasz vár ránk. Izgalmas tavasz áll előttünk! Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de optimistán várjuk a rajtot. Remélem, nekem is hasonlóan erősre sikerül a szezon második fele, mint az első, már csak azért is, mert a legjobb Kodrót még nem is láthatták a Vidi szurkolói. Tavasszal megmutatom őt is."

A MOL Fehérvár vasárnap Felcsúton lép pályára a Puskás Akadémia ellen.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Puskás Akadémia–MOL Fehérvár meccsen a hazai siker szorzója 2,60, a döntetlené 3,35, a fehérvári győzelemé pedig 2,55. (x)