Ibrahim Cissé több csapattal is tárgyal

Értesüléseink szerint a nyáron a Ferencvárostól távozni készülő Ibrahim Cissé iránt leginkább Törökországból és az MLS-ből érkeztek ajánlatok, és több olyan klub is van, amelyekkel már fel is vették a kapcsolatot.

Ibrahim Cissé utoljára még a Ferencváros Braga elleni Európa-liga-visszavágón lépett pályára Portugáliában, azóta nem játszott a Fradiban, a kispadra is csak egyszer, a Kisvárda elleni bajnokin került fel, a tegnapi Magyar Kupa-döntőt is kihagyta.

