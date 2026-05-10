Hoppá! Távozhat a Ferencváros kulcsjátékosa!

A nyári átigazolási időszakban távozhat a Ferencváros kulcsjátékosa, Ibrahim Cissé. Mutatjuk a részleteket!

Ibrahim Cissé több csapattal is tárgyal

Értesüléseink szerint a nyáron a Ferencvárostól távozni készülő Ibrahim Cissé iránt leginkább Törökországból és az MLS-ből érkeztek ajánlatok, és több olyan klub is van, amelyekkel már fel is vették a kapcsolatot.

Ibrahim Cissé utoljára még a Ferencváros Braga elleni Európa-liga-visszavágón lépett pályára Portugáliában, azóta nem játszott a Fradiban, a kispadra is csak egyszer, a Kisvárda elleni bajnokin került fel, a tegnapi Magyar Kupa-döntőt is kihagyta. 


