Honvéd: Horváth Ferenc babonás, elmondta miért

Ma 15:45-től a Budapest Honvéd a Mezőkövesd csapatát fogadja az OTP Bank Liga 10. fordulójában. A hazaiak vezetőedzője, Horváth Ferenc a klub hivatalos honlapjának elmondta, mit vár a mai találkozótól:

„Többször beszéltem már a babonáimról, amelyek alaposan megkeserítik az életemet, most viszont azt mondom, bár elsőre furcsán hangzik, de tulajdonképpen örülök annak, hogy a Kisvárda után ismét egy olyan csapatot fogadunk, amellyel szemben negatív a hazai mérlegünk. Márpedig azon logika mentén, hogy a Kisvárdát öt próbálkozásból csak egyszer, még a régi Bozsik Stadionban győztük le, meg a Mezőkövesddel szemben hét meccsből van egy sikerünk. Még a régi Bozsik Stadionból. S mivel a Supka Attila előző csapata ellen megszereztük a második hazai diadalunkat, bízom benne, hogy a sorminta alapján Supka Attila mostani együttesével szemben is így járunk el. Ennyi, mást nem is szeretnénk mondani a meccsről.“

Utóbbi gondolatnál Horváth Ferenc elmosolyodott, és így folytatta:

„Komolyra fordítva a szót, tiszteljük a Mezőkövesd együttesét, nem téveszt meg minket a gyengébb szezonkezdet, erős riválisra számítunk, amelynek ráadásul lendületet adhat az edzőváltás és a Debrecen elleni siker. Mi viszont szeretnénk tovább javítani a hazai mérlegünkön, szeretnénk továbbra is a mezőny első feléhez tartozni, ehhez pedig kötelező nyernünk a Bozsik Arénában – És ha most Szappanos Péter, vagy valamelyik védőnk itt ülne, akkor rögvest hozzátenné, hogy végre kapott gól nélkül győzzünk, szeretnénk már nullára hozni egy meccset, ezen is dolgoztunk a héten, modelleztük a különböző szituációkat, az ilyen gyakorlatokra mindig szükség van, akkor is, ha jól működik valamely játékelem, hát még akkor, ha javításra szorul. Szóval fontos, hogy továbbra is eredményesek legyünk elől, de elengedhetetlen, hogy eközben még jobban zárjon a védelmünk. Ráadásul tudom, hogy ezen a meccsen ünnepli 30. születésnapját a Kispest-tábor, szeretnénk három ponttal köszönteni a srácokat!“