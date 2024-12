Hoppá! Pep Guardiola kétségbeesett, elrabolná a Liverpool elől a magyar válogatott sztárját!

A Manchester City és a Liverpool is lecsapna Kerkez Milosra?

Mint ismert, a Manchester City hatalmas gödörben van, a csapat hét mérkőzés óta nyeretlen, utolsó hét mérkőzéséből hatot elveszített. A manchesteriek legutóbb a listavezető Liverpooltól kaptak ki az Anfielden 2–0-ra, aminek köszönhetően már 11 ponttal vannak lemaradva Szoboszlai Dominikéktól.

Így nem meglepő, hogy Pep Guardiola komoly vérfrissítést tervez a januári átigazolási ablakban.

Kik érkezhetnek?

Friss angol beszámolók szerint a Manchester City játékosmegfigyelői kilátogatottak a szombati Wolverhampton–AFC Bournemouth angol bajnokira, hogy közelebbről vehessék szemügyre Kerkez Milos játékát. Az Égszínékék mindenképpen meg szeretnék erősíteni a védemet ugyanis az első számú bal oldali védő, Joško Gvardiol az utóbbi hetekben rengeteget hibázott, a második opció, Nathan Aké pedig folyton sérült, ki-be járkál a kezdőcsapatból, így Pep Guardiola úgy érzi, hogy szüksége lenne egy új balhátvédre a keretben – számolt be róla a brit TBRFootball.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az angol bajnok képviselői nemcsak a magyar játékos miatt utaztak el a mérkőzésre, ugyanis a klub másik célpontja a Wolverhampton algériai válogatott hátvédje, Rayan Ait-Nouri.

A világ egyik leggazdagabb klubjaként ismert City továbbá a Wolves brazil támadóját, a remek formában lévő Matheus Cunhát, és a Bournemouth ukrán középhátvédjét, Illia Zabarnyit is figyeli.

Mindenki Kerkezt akarja

Állítólag nemcsak a Manchester City, hanem a Liverpool megfigyelői is jelen voltak a Wolverhampton–Bournemouth mérkőzésen, ahol mindkét csapat képviselői élőben láthatták Kerkez első PL-gólját. A portál szerint a Cseresznyések tisztában vannak azzal, hogy jó eséllyel ez lesz a 21 éves magyar játékos utolsó szezonja náluk, és most már az is elképzelhető, hogy az őt üldöző két nagycsapat valamelyikénél köt majd ki.

Kerkezt korábban a City városi riválisával, a Manchester Uniteddel hozták hírbe, de a friss információk szerint Pep Guardioláéknál is képben lehet az egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtó magyar válogatott védő.

A kérdés már csak az, melyik csapat mezét fogja magára ölteni a magyar légiós – a jelenlegi helyzet alapján a Liverpool és a Manchester City mutatja a legnagyobb érdeklődést, és könnyen elképzelhető, hogy a 21 éves védő sorsa már téli átigazolási időszakban el fog dőlni.