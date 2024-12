A Manchester City sem tudta megállítani a Liverpoolt

Liverpool vs Manchester City

Folytatódott a címvédő vesszőfutása.

A Liverpool 2-0-s győzelmet aratott hazai pályán a Manchester City ellen vasárnap.



A listavezető remekül kezdte a mérkőzést, hiszen Szoboszlai Dominik lövése után már a 12. percben ünnepelhetett az Anfield közönsége, Mohamed Szalah rúgott keresztbe egy labdát, Cody Gakpo pedig az üres kapuba juttatta azt. A gól ellenére lendületben maradt a házigazda, Virgil van Dijk több szögletnél is veszélyesen tudott fejelni. 39 percet kellett várni az első valamire való Manchester City lehetőségre, Rico Lewis lőtt, de kaput nem talált.



A második félidő elején is a Liverpool volt aktívabb, az 51. percben Gakpo kapott nagy labdát, de Stefan Ortega nagyot védett, a szögletből pedig megint van Dijk veszélyeztetett. Az 56. percben Szalah csapott le egy rossz átadásra, de ziccerben fölé lőtt, majd pár minutummal később megint kevéssel tévedett. Alexander-Arnoldnak és Gakpónak is volt lehetősége eldönteni a mérkőzést, végül a 78. perc hozta meg a második hazai gólt, Ortega ütötte el Luis Díazt, Szalah pedig belőtte a büntetőt. Helyzetek még akadtak a meccsen, gól azonban már nem, a Liverpool megérdemelt, 2-0-s győzelmet aratott.