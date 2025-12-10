Hoppá! Győrből érkezhet Tóth Alex pótlása

Az m4sport.hu információi szerint a címvédő Ferencváros érdeklődik a Fizz Ligában közvetlenül mögötte álló ETO FC magyar válogatott játékosa, Vitális Milán iránt.

Az elmúlt hetekben rendszeresen jelentek meg cikkek arról a sajtóban, hogy Tóth Alexért topligás klubok állnak sorba - olyannyira, hogy a pletykákra már ügynöke is reagált -, s akár már a télen csapatot válthat. Nem meglepő ezután, hogy a Ferencváros is vizsgálja a pótlási lehetőségeket, a bajnokságban meglévő szabályozások miatt pedig azt sem, hogy hazai futballistában gondolkodnak. A kiszemelt nem más, mint a Győr motorja Vitális Milán, aki a mostani szezonban sem tétlenkedik, az NB I-ben 15 bajnokin 2-2 gólt és gólpasszt termelt, a Konferencia-ligában rájátszásig jutott csapatával, amelyet 5 tétmeccsen 1-1 góllal és assziszttal segített a sorozatban.



A 23 éves játékosra már Marco Rossi is felfigyelt, 4 alkalommal lépett eddig pályára a magyar válogatottban Vitális.



Forrás: M4 Sport

