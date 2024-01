Hoppá! A kirúgott José Mourinho már Barcelonában van!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az AS Roma kedd délelőtt hivatalos oldalán erősítette meg, hogy José Mourinho és edzői stábja két és fél év után távozik a klubtól. A bejelentés után rögtön el is indultak a találgatások, hogy hol folytathatja a menesztett tréner.

Mourinho könnyen lehet, hogy azonnal munkába állhat

Ugyan a Farkasok még csak pár napja rúgták ki Mourinhót, a 60 éves szakembert máris Barcelonában kapták lencsevégre.

De mit keres Mourinho Barcelonában?

Már csak azért is érdekes, hogy a portugál tréner pont most bukkant fel a városban, hiszen az utóbbi egy hétben több spanyol lap is arról írt, hogy a Barcelona hamarosan menesztheti Xavit a kispadról.

Ugyan a balhés edző pályafutása elején, még Sir Bobby Robson segítőjeként dolgozott az FC Barcelonánál, azonban 2010 és 2013 a Real Madrid vezetőedzője volt, ami bonyolítaná kinevezését.

A madridiak egykori vezetőedzője arra az újságírói kérdésre, hogy elvállalná-e a katalán klub irányítását, nem válaszolt, csak sejtelmesen mosolygott a kamerába.