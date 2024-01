Ennyi volt! Mourinhót kirúgták a Romától – HIVATALOS!

José Mourinho két és fél évig volt az AS Roma vezetőedzője.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

José Mourinho azonnali hatállyal távozik az AS Romától – jelentette be kedden hivatalos oldalán a klub.

A cikk lejjebb folytatódik

Az AS Roma a hivatalos oldalán erősítette meg, hogy José Mourinho és edzői stábja azonnali hatállyal távozik a klubtól.

A most 60 éves portugál szakembert a Giallorossi 60. edzőjeként mutatták be 2021 májusában. Irányításával az AS Roma a 2021-2022-es idényben megnyerte az Európa-konferencialigát, az előző szezonban pedig döntőt játszott az Európa-ligában, azonban a bajnokságban sorozatosan várakozáson alul teljesített.

A Roma jelenleg is csupán a kilencedik helyet foglalja el a Serie A-ban, miután az utolsó három meccsén csak egyetlen pontot szerzett. A „Farkasok” a múlt héten ráadásul a városi vetélytárs Lazio ellen kiestek az Olasz Kupa negyeddöntőjében.

Az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy a csapat vasárnap este 3–1-re elvesztette az AC Milan elleni olasz bajnoki rangadót.

„Szeretnénk megköszönni Josénak mindannyiunk nevében a szenvedélyét és az erőfeszítéseit. Mindig is nagyszerű emlékeink maradnak a Románál töltött időszakáról, de úgy gondoljuk, hogy az azonnali változás a klub érdeke. A legjobbakat kívánjuk Josénak és asszisztenseinek a jövőbeni erőfeszítéseikhez” – írta közleményében az AS Roma, amely arra is kitért, hogy hamarosan bejelentik, ki veszi át a csapat irányítását.